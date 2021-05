Neuvěřitelné! Posílání prvňáčků do plynu mu přišlo jako skvělý humor, teď si ho poslanci vybrali jako kandidáta do Rady České televize

Fotografie, která vyvolala vlnu rasismus. Obličeje a jména žáků první třídy ZŠ Plynárenská v Teplicích byla pro potřeby článku pro jejich ochranu zakryta.

Volební výbor Poslanecké sněmovny v úterý zvolil dalšího kandidáta do rady České televize, když poslanci v tajné volbě vybrali advokáta Michaela Manna. Ten je náhradníkem za Jiřího Grundu, který odstoupil. Mann je nechvalně známý z kauzy převážně romských a arabských prvňáků z teplické základní školy Plynárenská, kteří čelili rasistickým urážkám na sociální síti. Michael Mann obhajoval jednoho z rasistů a kvůli mediálním výrokům ke kauze čelí kárné žalobě.

Klient Manna na sociální síť na adresu napsal: "Ještěže jsou ze ZŠ Plynárenská. Řešení se přímo nabízí." Mann k tomu v rozhovoru pro Český rozhlas uvedl, že se komentáři sám zasmál a že jde o klasický černý humor.

"Je to klasický černý humor. Jako jsem uváděl ve své závěrečné řeči vtip o Židech – je to založené na dvojsmyslu a na nějaké historické znalosti. Celý černý humor je založený na jakési brutalitě. Než jsem převzal zastoupení a viděl to na internetu, tak jsem se tomu zasmál," uvedl v rozhovoru Mann.

Podle předsedy kontrolní rady České advokátní komory závažně porušil povinnosti advokáta. Mluvčí komory Iva Chaloupková dnes na dotaz ČTK sdělila, že kárné řízení s Mannem stále běží.

Podle pirátského poslance Tomáše Martínka dostal Mann osm hlasů z 15 přítomných. Poslanců na výboru bylo šest z ANO, dva z SPD, dva z Pirátů a po jednom z ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS a STAN. Z doplněné dvanáctky finalistů teď bude vybírat sněmovna na plénu.