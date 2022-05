Oblastní Charita se ohradila proti slovům předsedy Roma Luma, neříká prý pravdu o pomoci ukrajinským Romům v Pardubicích. Ten na svých vyjádřeních trvá

Romové z Ukrajiny ve stanovém městečku na okraji Pardubic (FOTO: Oblastní charita Pardubice)

Oblastní charita Pardubice se ohradila proti slovům předsedy romské strany Roma Luma Marca Cavaliho, který pro server Novinky.cz komentoval situaci romských uprchlíků z Ukrajiny ve stanovém městečku na okraji Pardubic. Charita označila informace v článku na serveru Novinky.cz s názvem Zbytek zakarpatských Romů v Pardubicích přežívá ve stanech za jednostranné a zavádějící. Cavali si ale na svých tvrzení trvá.

Charita: Předseda Roma Luma neříká pravdu

"Na serveru Novinky.cz vyšel 10. 5. v 16:11 článek s názvem Zbytek zakarpatských Romů v Pardubicích přežívá ve stanech. Seriózní novinářská práce není úkolem Oblastní charity Pardubice, přesto k takto jednostranné, zavádějící informaci nemůžeme mlčet. Již v době, kdy byla tato zpráva zveřejněna, stany, kde byli provizorně ubytováni romští čekatelé na vízum, byly prázdné a tito Romové na cestě do zařízení pro uprchlíky v Bělé Jezové," uvedla Oblastní charita Pardubice v tiskovém prohlášení.

"Zajišťujeme, aby Romové v pardubickém táboře měli alespoň dostatek jídla a neposílali děti do města žebrat," řekl o činnosti Roma Luma v Pardubicích podle serveru Novinky.cz Cavali. Charita toto tvrzení považuje za nepravdivé a uvádí, že již od pondělí 2. 5. potravinovou a další pomoc za finanční podpory Pardubického kraje zajišťovala právě Oblastní charita Pardubice.

"Kolem pondělní půlnoci romští uprchlíci byli ubytováni v hasičských stanech na Hůrkách a spolu s hasiči jsme vyložili z charitní dodávky první várku základních potravin, plastového nádobí apod. V úterý ráno proběhlo první šetření situace na místě," píše charita s tím, že na místě byli zástupci Oblastní charity Pardubice a tlumočník od policie.

"Od té doby dále třikrát za den podle zjištěných potřeb Oblastní charita Pardubice zajišťovala zásobování a podle vyjádření charitního koordinátora dobrovolnické služby a potravinové pomoci v KACPU Miloše Láška uskutečnila závoz pomoci přes tisíc kilogramů potravin, drogerie, hygienických potřeb a dále oblečení, bot, kočárků a domácích potřeb z charitní veřejné sbírky, ze zásob Sociálního šatníku a za finanční podpory Pardubického kraje. Není nám známo, že by romské děti museli žebrat! Zjištěná situace při pravidelných sociálních šetřeních na místě o tom rozhodně nesvědčí – veselé děti hrající si s darovanými míči, koloběžkami a dalšími hračkami," píše Oblastní charita Pardubice.

"Chápeme, že novinová zpráva o tom, že vše včetně individuální zdravotní péče o uprchlíky funguje, není publikačně zajímavá. Toto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se o to přičinili – složkám Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině – policii, hasičům, zdravotníkům, dále pracovníkům Pardubického kraje, Magistrátu města Pardubic, kolegovi z Oblastní charity Pardubice Ivanu Červeňákovi, který je romským koordinátorem a pomáhal na místě s překladem, paní Magdaleně Karavayové z romské organizace Awen Amenca a paní Lucii Fukové, která pomáhala s koordinací pomoci místní romské komunity," dodává ve svém prohlášení pardubická charita a podrobně vyjmenovává, co vše bylo na místo dovezeno.

"Museli jsme zajistit obuv a oblečení nejen pro děti, na místo Charita dovezla osm dětských kočárků, nepočítaně dětských výživ, sunarů, plen, přebalovacích podložek, kosmetických a hygienických potřeb pro děti i dospělé. Na místě všichni zúčastnění včetně zdravotníků z KACPU, charitní zdravotní sestry, hasičů, koordinátora Miloše Láška a dalších pracovníků pardubické Charity řešili individuální zdravotní problémy včetně zajištění léků na epilepsii, péče o postiženou holčičku, léků na bolest v krku, střevní problémy. Na místo pracovníci Charity, hasiči a další několikrát zavolali zdravotnickou pohotovost či zavezli děti a dospělé do Pardubické nemocnice, kde se jim dostalo konkrétní pomoci," píše Oblastní charita Pardubice.

Charita pak uvádí, že podle charitního koordinátora dobrovolníků Miloše Láška byla s romskými uprchlíky velmi dobrá spolupráce a byli to velice milí, přátelští a vděční lidé.

"O to víc nás mrzí, když jejich situaci někteří lidé využívají pouze ke své sebeprezentaci či jako námět alarmujícího článku," uvádí na závěr tiskové zprávy Oblastní charita Pardubice.

Cavali pro CNN Prima News: Pomáhali jsme tam my, nikdo jiný tam nebyl

Předseda Roma Luma Marco Cavali na svých slovech trvá a v diskuzi s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým v televizi CNN Prima News uvedl, že právě Roma Luma v Pardubicích pomáhala.

"My jsme v těch Pardubicích byli, my jsme odvezli ty hračky, potraviny a vodu. Lidé se tam prali o jídlo. Máme to natočené,“ uvedl Cavali a hejtmanovi Pardubického kraje vytkl, že do stanového městečka nepřijel. "Není to pravda, nepřisvojujte si práci jiných," reagoval Netolický a citoval z prohlášení charity.

Cavali pak ne jednom ze svých profilů na sociální síti Facebook zveřejnil krátké video a vyzval hejtmana Netolického, aby se mu omluvil.