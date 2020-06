Cyril Koky: Ve volbách do Senátu chci uspět

Piráti představili své lídry kandidátek do krajských i senátních voleb. Mezi ně patří také dva romští kandidáti. Do Senátu bude kandidovat odborný referent pro oblast národnostních menšin středočeského krajského úřadu Cyril Koky, za ústecký kraj je lídrem vedoucí charitního Domu svatého Materny a bývalý ústecký místostarosta Karel Karika.

Mezi priority lídrů kandidátek do krajských voleb patří průhledné hospodaření, transparentní zveřejňování informací, digitalizace, lepší dostupnost zdravotních i sociálních služeb, ochrana krajiny před suchem, fungující dopravní infrastruktura nebo dostupné a moderní vzdělání.

Do podzimních senátních voleb Piráti pošlou 13 kandidátů. Chtějí získat alespoň tolik senátorů, aby mohli sestavit vlastní senátorský klub. Na pondělním představení kandidátů to řekl předseda strany Ivan Bartoš.

Členská základna Pirátů zvolila Kokyho ve volbách na internetovém fóru jednomyslně. Kandidovat bude v obvodě Kolín.

"Nabízím své zkušenosti, jsem 20 let ve státní správě. Pět a půl roku jsem pracoval na Okresním úřadě, na Krajském úřadě skoro 17 let. Díky tomu mám dostatek zkušeností v jednání s lidmi, úřady, se starosty i primátory. Vše, co jsem se tam naučil z různých oblastí, z prevence kriminality, z dotačních titulů, všech projektů, které jsem hodnotil, to vše chci zužitkovat pro výkon toho mandátu," řekl pro ROMEA TV Cyril Koky.

Koky působí od roku 2003 jako odborný referent pro oblast národnostních menšin na Krajském úřadě Středočeského kraje. Jeho pracovní náplní je především problematika integrace romské menšiny. Byl také členem poradních orgánů na krajské i vládní úrovni.

Ve stejném volebním obvodu se o zájem voličů utká také Martin Škorpík (KSČM), Tomáš Klinecký (TOP 09), Pavel Kárník (STAN) a Ivanka Kohoutová (Trikolóra).

Funkční období senátora je 6 let, každé dva roky se obměňuje třetina křesel – 27 z 81. První kolo senátních voleb bude 2. října a 3. října. Případné druhé kolo senátních voleb se odehraje 9. října a 10. října.