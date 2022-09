Podezření na kupčení s romskými hlasy v Krupce a v Teplicích. Policie v souvislosti s volbami přijala již několik oznámení

Volby (Ilustrační FOTO: Zdeněk Ryšavý, Romea.cz)

Podle zdrojů sdružení Konexe přímo z terénu, jsou snahy ovlivnit hlasování chudých voličů ze sociálně vyloučených romských lokalit Ústeckého kraje, stejně jako se tomu dělo v minulých komunálních volbách. Vyplývá to z vyjádření Miroslava Brože pro zpravodajský server Romea.cz. Policie v Ústeckém kraji již přijala několik podnětů a oznámení, které mohou souviset s nadcházejícími volbami.

Konexe: Na sídlišti Maršov v Krupce nabízejí za hlas 300 korun

"Podle našich informací se lidé nabízející 300 korun za hlas pro jednu ze stran pohybují na sídlišti Maršov v Krupce a stejně tak je o nákup hlasů chudých Romů zájem v Teplicích. Náznaky toho, že probíhá ovlivňování voleb máme i z ústeckého chudinského sídliště Mojžíř," uvedl pro zpravodajský server Romea.cz Miroslav Brož.

Podle Brože je celá tato situace, uplácení chudých a nevzdělaných voličů je v přímém rozporu s ústavními hodnotami, nebezpečím pro demokratický systém a co je důležité, u každých komunálních voleb se znovu opakuje.

"Není zřejmé a nerozumíme důvodu, proč Policie nezakročí, nezamezí tomuto nezákonnému jednání a nestíhá zadavatele, organizátory, ani terénní koordinátory uplácení. Fenomén uplácení voleb v chudinských ghettech existuje a nerušeně funguje už nejméně 20 let," dodal Brož, který případy oznámil policii.

Policie: Případy prověřujeme, situaci budeme monitorovat v průběhu voleb

Ústecká policie potvrdila, že několik podnětů a oznámení, které mohou souviset s nadcházejícími volbami již přijala.

"Konkrétní obce, kterých se týkají, nebudeme specifikovat, aby nedošlo k ohrožení průběhu prověřování, nicméně můžeme konstatovat, že se týkají téměř všech okresů v kraji. Obecně lze říci, že se podněty týkají například umělého navyšování občanů v některých obcích, údajného kupčení s hlasy, výskytu falešných předvolebních letáků, nebo odstranění předvolebních letáků," uvedl pro zpravodajský server Romea.cz Daniel Vítek, mluvčí Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje.

"Všechny tyto podněty důkladně prověřujeme a získané informace vyhodnocujeme. Zatím jsou všechny případy ve stadiu prověřování a nebylo zahájeno trestní stíhání žádné fyzické ani právnické osoby," dodal Vítek.

Policie v Ústeckém kraji podle něj přijala opatření k ochraně a zajištění veřejného pořádku.

"V rámci preventivního bezpečnostního opatření se bude v ulicích a okolí volebních místností pohybovat větší počet policistů a to jak uniformovaných, tak i kriminalistů, kteří budou dohlížet na veřejný pořádek a zároveň monitorovat, zda nedochází k nezákonným praktikám, které by mohly ovlivnit výsledky voleb, nebo k jinému jednání, které by mohlo být v rozporu s platnou legislativou," uvedl policejní mluvčí, který doplnil, že během opatření budou policisté úzce spolupracovat s volebními komisemi a reagovat na případné podněty o porušení zákona.

"Konkrétní opatření, která policie v souvislosti s volbami přijímá, nebudeme z taktických důvodů specifikovat, ze stejných důvodů nebudeme konkretizovat místa, na která budeme dohlížet," řekl pro zpravodajský server Romea.cz ústecký policejní mluvčí Daniel Vítek.

Už na začátku týdne vyzval prezident Asociace romských podnikatelů a spolků v ČR Vladimír Leško ministra vnitra Víta Rakušana a policejního prezidenta Martina Vondráška, aby v nadcházejících volbách do zastupitelstev obcí a třetině Senátu zajistili dostatečný počet policistů s cílem zabránit kupčení hlasů v sociálně vyloučených lokalitách.

Kupčení s hlasy v sociálně vyloučených lokalitách se během různých voleb objevuje velmi často po celém území České republiky. V posledních volbách do Poslanecké sněmovny došlo například k pokusu nakupovat hlasy v jedné z ubytoven ve Slaném. Podezření na kupčení s hlasy ve Slaném se objevilo i v minulých letech, například v roce 2018. V roce 2020 při volbách do zastupitelstev krajů se podezření objevilo na severu Čech. Týkalo se tradičně vyloučených lokalit, jako je litvínovský Janov nebo ústecké Krásné Březno a Neštěmice.