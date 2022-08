Policie zadržela dezinformátory Patrika Tušla a Tomáše Čermáka. Soud je poslal do vazby. Nenávistně vyhrožovali ukrajinským uprchlíkům

Patrik Tušl (vlevo) a Tomáš Čermák (FOTO: Manipulatori.cz)

Pražští policisté ve středu zadrželi dvojici dezinformátorů Patrika Tušla a Tomáše Čermáka a obvinili je ze dvou trestných činů. Podle serveru Manipulátoři.cz, který na případ upozornil jako první, má zadržení souviset s vyhrožováním ukrajinským uprchlíkům. V pátek je pak soud poslal do vazby. Extremisté na sociální síti Facebook zveřejnili video, kde vyzývali, aby se lidé postavili na odpor proti Ukrajincům.

Patrik Tušl s Tomášem Čermákem v něm mluví o tom, že se chystá řada proukrajinských demonstrací a „je potřeba okamžitě začít jednat“. Zmiňují především plánované shromáždění, které se má konat v Praze 24. srpna u příležitosti Dne nezávislosti Ukrajiny. Předpokládaný počet účastníků je pět tisíc lidí. Patrik Tušl k tomu ve videu říká: „Předpokládaný počet účastníků – pět tisíc kousků. Pět tisíc za*ranejch, špinavejch Ukrajinců, ty vole. Takže tam musíme bejt!“

„Kdo z vás bude ochotnej postavit se jim ve stejnej den na odpor? Uděláme stejnou protiakci. Musíme už k**va ukázat, kdo je tady doma, zvednout pr**l a vyhecovat to pořádně. (…) Jestli chtěj boj, ať to zkusí,“ vyzýval agresivně Čermák.

Podle serveru Manipulátoři.cz policie oba vyšetřuje na základě podezření ze spáchání trestného činu podle § 356 „podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod“.

V pátek je soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Kateřina Rybáková oba poslala do vazby, protože hrozí pokračování v trestné činnosti.

"Oba obvinění byli vzati do vazby z důvodu obavy z pokračování v trestné činnosti," potvrdila Aktuálně.cz mluvčí soudu Pavla Hájková. Tušl s Čermákem si podali stížnost, ta však nemá odkladný účinek.

"Policejní orgán sdělil obvinění dvěma fyzickým osobám, a to pro trestné činy označené jako hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod,“ sdělil podle serveru Novinky.cz Právu Aleš Cimbala, mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze. Mužům za to hrozí až tři roky vězení.

Dvojice aktivistů známá na dezinformační scéně se dostala do veřejného povědomí poté, co během pandemie koronaviru pronásledovala či obtěžovala některé osobnosti spojené s bojem proti covidu. S žádostí o finanční příspěvky na další aktivitu pak zveřejňovala videa na svém facebookovém profilu. Policie Tušla již stíhá kvůli pronásledování prezidenta České lékařské komory Milana Kubka. V minulosti dostal také podmíněný trest za vyhrožování smrtí matce svého dítěte. Kriminalisté stíhají i Čermáka – rovněž za obtěžování zdravotníků a kvůli výzvám k útokům na politiky, za což mu hrozí až 15 let vězení.

Tušl s Čermákem se nyní v souvislosti s napadením Ukrajiny Ruskem pravidelně účastní protivládních a proruských demonstrací. Jedna taková se konala například 8. července, kde policisté zadrželi muže, který měl na těle vytetovaný hákový kříž. Kromě Tušla a Čermáka se této demonstrace zúčastnil i Jiří Černohorský nebo bývalý člen SPD Robert Vašíček, který spolupracuje s romskou politickou stranou Roma Luma.