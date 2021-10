Populární hudebník Bertík Girga k Romům: Očkujte se proti onemocnění COVID-19. Jedině tak budeme zase normálně žít!

Populární zpěvák a hudebník Bertík Girga vyzval Romy a Romky, aby se nechali očkovat proti onemocnění COVID-19. Sám Girga si onemocněním prošel v březnu 2021, musel být dokonce na nějakou dobu hospitalizován.

"Touto cestou vám chci říct, že sem byl jeden z lidí, který byli nakaženi nemocí COVID-19 a můžu vám říct, že to by prožít nikdo nechtěl. Nepřeji vám to, protože ten průběh byl strašně špatný," připoněl na videu Bertík Girga.

"Chtěl bych vám doporučit: očkujte se! Je to pro vás všechny a je to pro nás všechny. Je to pro dobrou věc, abychom mohli žít, tak, jak si přejeme," dodal Bertík Girga.

Podle nejnovějších dat, které zveřejnil server Seznam Zprávy ve všech věkových skupinách je násobně větší šance, že v nemocnici s koronavirem skončí člověk bez vakcíny než ten, kdo se očkovat nechal. Například neočkovaní čtyřicátníci a padesátníci v těchto dnech končí v nemocnici dvanáctkrát častěji než jejich vrstevníci s vakcínou. U vyšších věkových skupin je toto riziko zhruba pětinásobné. Vyplývá to z oficiálních dat, která poskytuje ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).