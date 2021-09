S nacisty se nemluví! Redaktor DVTV předčasně ukončil předvolební rozhovor s Vladimírou Vítovou, která se odmítla distancovat od protižidovských textů

Vladimíra Vítová a Adam. B. Bartoš (Koláž: Romea.cz)

Předsedkyně "národoveckého" uskupení Aliance národních sil Vladimíra Vítová se odmítla v rozhovoru pro DVTV distancovat od protižidovského textu Adam B. Bartoše, který vede kandidátku aliance v Ústeckém kraji. Redaktor proto předvolební rozhovor předčasně ukončil.

DVTV si před volbami postupně zve k rozhovorům všechny lídry jednotlivých kandidujících stran. Pozvala i předsedkyni Aliance národních sil Valdimíru Vítovou.

„Můžete být odsouzen za různé věci. Když chcete psa bít, hůl si vždycky najdete. A to byl přesně případ Adama Bartoše. Je lídrem, protože je předsedou Národní demokracie. Nemám s tím problém,” odpověděla předsedkyně Aliance národních sil Vladimíra Vítová na opakované dotazy redaktora DVTV Michaela Rozsypala, jak se staví k odsouzení Adama B. Bartoše za popírání genocidy.

In IUSTITIA: "Stejně by se měl zachovat každý slušný žurnalista. Nacisté do veřejného prostoru jednadvacátého století nepatří!"

Vladimíra Vítová se od protižidovského textu, za který byl Bartoš také pravomocně potrestán, odmítla distancovat a DVTV proto předvolební rozhovor předčasně ukončila.

"Michael Rozsypal staví sám sebe do role soudce i kata. Neprofesionální novinář účelově vyrábí "antisemity" manipulativním vedením rozhovoru. Demokracie už není diskuse?" napsala po rozhovoru Vítová na sociální síť.

Adam B. Bartoš vede kandidátku Aliance národních sil v Ústeckém kraji a je zároveň předsedou Národní demokracie (ND), kterou Ministerstvo vnitra pravidelně označuje za extremistickou. Bartošova strana se proti takovému označování dokonce bránila u soudu, ale neuspěla.

Předseda ND Adam B. Bartoš opakovaně stanul před trestním soudem. Nejprve dostal roční podmínku za protižidovský text, který zanechal u pomníčku zavražděné Anežky Hrůzové v Polné na Jihlavsku, později také dvouletou podmínku za vydávání protižidovských knih, článků a komentářů a za antisemitské, protimigrantské a protiislámské projevy. Na jím pořádané demonstraci měli účastníci dvě makety šibenice pro své nepřátele.

V roce 2013 byl Adam B. Bartoš, již tehdy známý svými antisemitskými a extremistickými názory, mezi oficiálními hosty ceremoniálu, který se na Pražském hradě konal u příležitosti předávání státních vyznamenání. Zatímco prezident Miloš Zeman na Pražský hrad nepozval většinu bývalých premiérů a také dva rektory vysokých škol, kteří jej v minulosti kritizovali, Bartoš pozvánku dostal.

V roce 2018 vydal Bartoš spisek šéfa dezinformačního serveru Aeronet. I sám Bartoš je autorem několika publikací, které si vydal ve vlastní režii. Například v srpnu 2014 vydal spisek nazvaný „Zpověď. Jsem antisemita?“.

„Jde zřejmě o nejrasističtější a nejvíce antisemitské dílko v polistopadové historii českého nakladatelského úsilí,“ popsal „Zpověď“ publicista Jan Urban.