Senát v přijatém usnesení: Ombudsman Křeček opakovaně pronáší předsudečné a xenofobní výroky

Stanislav Křeček (FOTO: David Sedlecký. Wikimedia Commons)

Senát dnes schválil Souhrnnou zprávu o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2021, ale zároveň v usnesení tvrdě odsoudil xenofobní výroky ombudsmana Stanislava Křečka. Senát zkritizoval veřejného ochránce práv Stanislava Křečka za jeho výroky vůči menšinám a uprchlíkům. Vyzval ho k tomu, aby důsledně vystupovat v souladu se svým slibem vykonávat úřad ombudsmana nezávisle a nestranně. Křeček ještě před schválením návrh usnesení kritizoval a označil ho za pokus omezit právo vyjadřovat se. Horní komora své rozhodnutí přijala 25 hlasy ze 45 přítomných senátorů, 3 byli proti a 17 se zdrželo hlasování.

Senát: "Veřejný ochránce práv ve veřejném prostoru dlouhodobě a opakovaně pronáší předsudečné a xenofobní výroky, které mohou ve svém důsledku odrazovat oběti diskriminace vyhledávat pomoc v rámci působení veřejného ochránce práv."

"Veřejný ochránce práv ve veřejném prostoru dlouhodobě a opakovaně pronáší předsudečné a xenofobní výroky, které mohou ve svém důsledku odrazovat oběti diskriminace vyhledávat pomoc v rámci působení veřejného ochránce práv," uvádí se v usnesení, které přijal Senát.

"Četné výroky veřejného ochránce práv, jakož i jeho jednání při výkonu působnosti se staly předmětem veřejných kontroverzí a silné kritiky ze strany institucí a osob zabývajících se ochranou lidských práv," uvádí se dále v usnesení.

Usnesení iniciovala senátorka Adéla Šípová (Piráti) a dnes během jednání ho na mikrofon přečetl předseda senátorského klubu Senátor 21 a Pirátů Václav Láska. Podle něj jsou Křečkovy názory neztotožnitelné a nesouladné s posláním, které úřad ombudsmana má.

"Facebook pana ombudsmana je plný předsudečných, až na hraně rasismu, nenávistných statusů proti menšinám, ať už sexuálním, ať už národnostním. Pan ombudsman má pravdu, že každý má právo na vlastní názor. A pokud on takové názory má, tak ať si je prezentuje, ale zároveň je reprezentantem nějakého úřadu. A s tím jde nějaká zodpovědnost. A když už má takové názory, které jsou naprosto neztotožnitelné a nesouladné posláním, které ten úřad má, tak by mohl k tomu úřadu mít alespoň takovou úctu, že by mohl mlčet. Aspoň po dobu toho úřadu," uvedl Václav Láska.

Křečkovy výroky kritizovala například Evropská komise, na kterou se v únoru 2021 obrátilo 14 neziskových organizací a několik jednotlivců.

"Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček svými opakovanými veřejnými výroky o menšinách, zejména Romkách a Romech, odrazuje potenciální oběti rasové diskriminace od podání oficiální stížnosti k orgánu pro rovné zacházení," napsaly organizace s tím, že je tak ohroženo naplnění cílů sledovaných ve směrnici EU věnované rasismu.

Evropská komise s nimi souhlasila. "Sdílíme Váš názor, že opakované diskriminační výroky Stanislava Křečka vzbuzují velmi vážné obavy. Proto se Komise rozhodla reagovat okamžitě a záležitost projednat s ním / nově jmenovanými příslušnými českými orgány," uvedli v odpovědi na dopis v na začátku roku 2022 představitelé Evropské komise.

Křeček ve svém vystoupení i přesto dnes v Senátu tvrdil, že nikdy nebyla na něho podána žádná stížnost Evropské komisi. Tvrdil také, že není možné ignorovat realitu, jakkoli je nepříjemná a ostudná.

"Pokud by nezávislý veřejný ochránce práv neměl možnost bez kritiky členů zákonodárného sboru sdělovat, co občané denně vidí kolem sebe, pak by to z naší úrovní demokracie bylo ještě horší, než si mnozí občané myslí," uvedl. "Názory mohou být různé, ale ať mi někdo řekne, kde neříkám pravdu," dodal.

Ombudsman odmítl obavu, že by jeho výroky mohly oběti diskriminace odrazovat od jeho úřadu. Úřad veřejného ochránce práv patří spolu s Ústavním soudem a Nejvyšším kontrolním úřadem mezi tři instituce, kterým důvěřuje nadpoloviční většina obyvatel, uvedl.

Senátoři kritizovali Křečkovo prohlášení z loňského ledna, podle něhož někteří Romové mají problémy s bydlením ne kvůli diskriminaci, ale kvůli tomu, že "devastují bytový fond a přeměňují část obcí ve vyloučené lokality". Pozornost vzbudil i reakcí na vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, podle něhož Ukrajinci budou umírat kvůli slabosti NATO. "Pomáháme, jak můžeme, na úkor vlastních občanů, a ještě se máme nechat urážet," napsal Křeček na sociálních sítích. Po kritice svůj příspěvek smazal.

Ombudsmana se veřejně zastal pouze senátor ČSSD Petr Vícha, argumentoval svými zkušenostmi starosty Bohumína. Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová (KDU-ČSL) naopak poukázala na to, že po Křečkovi letos žádala vysvětlení jeho výroků na adresu Romů i Evropská komise.