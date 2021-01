Talentovaná skvělá zpěvačka s širokým srdcem. Osobnosti vzpomínají na Věru Gondolánovou

Věra Gondolánová a Karel Gott (FOTO: repro Youtube, Česká televize)

V čase čtyř magických jednadvacítek – 21. lednový den 21. roku 21. století ve 21 hodin zemřela po dlouhé nemoci skvělá soulová a jazzová zpěvačka Věra Gondolánová. K jejímu úmrtí se nyní vyjadřují romské i neromské osobnosti nejen hudební brandže.

„Pro mě osobně byla Věra Gondolánová jednou z nejlepších zpěvaček, jaké jsem kdy potkal. A to nejen na scéně domácí. Věra, jejíž pěvecký projev byl vždy naprosto odzbrojující, organický a plný vášně, snesla jako jedna z mála srovnání i se světem. Hudba byla jejím životním posláním a ze své cesty nikdy neuhnula. Byla jí vždy věrná i přes to, že vlastně nikdy nebyla širším publikem ani médii zcela doceněna. Swingové frázování pro ni bylo stejně přirozené jako dýchání a jazz byl součástí jejího DNA. Ať už zpívala americké standardy, tvorbu svých stejně talentovaných bratrů, pop music, nebo romské písničky, byla vždy naprosto přirozená, jedinečná, dokonalá, krásná. Potkat se s ní na jednom pódiu, sdílet orchestr a společně si zpívat pro mě bylo vždy velkou ctí, školou života a hlavně nezapomenutelným niterným zážitkem. Věra Gondolánová zůstane navždy v mém srdci,“ řekl pro zpravodajský servr Romea.cz Jan Smigmator, který se zesnulou zpěvačkou zpíval s Big Bandem Felixe Slováčka a Orchestrem Karla Vlacha.

VIDEO

„Věra Gondolánová byla zpěvačkou světové úrovně, která dokázala zazpívat prakticky cokoliv. Naše kapela se s ní potkávala na různých festivalech, kde zpívala především soulové a jazzové písně, ale byla skvělou interpretkou romských písní, to plně předvedla na albu z roku 2004 Klenoty romské hudby. Pro nás, muzikanty o generaci mladší, byla společně se svými sourozenci vzorem. Taky s ní bylo hodně legrace, nad nikoho se nikdy nevyvyšovala, měla svoje osobní kouzlo,“ uvedl pro Romea.czt frontman populární romské skupiny Bengas Milan Horvát.

Roky se zpěvačkou spolupracoval zpěvák a herec Ondřej Havelka, který miloval její muzikálnost.

„Já jsem o Věřině těžké nemoci věděl, a tak jsem tušil, že ten konec přichází, přesto mě to ale ranilo. My jsme s naším orchestrem spolupracovali s Věrou více jak deset let, máme nějaké společné nahrávky…. Věra byla prostě nesmírně talentovaná skvělá zpěvačka s širokým srdcem. Myslím si, že ten romský feeling, který v sobě měla, byl fantastický a ona nejen svými letitými zkušenosti z různých podií ho dokázala transformovat do jazzu. Díky tomu byla velmi specifickou jazzovou zpěvačkou, ta její živelnost a upřímnost v projevu je nenahraditelná. Taky byla roztomilá popleta, která díky tomu, že byla světoběžnicí, hovořila mnoha jazyky, ale všemi velmi zvláštně. Když se vrátila zpět do Čech, tak měla někdy problém, které slovíčko do jakého jazyku patří… Byla to žena s velkým srdcem, s níž byla spousta legrace a jež nám bude velmi chybět,“ s pohnutím v hlase vyjádřil pro Romea.cz své pocity Ondřej Havelka.

„Měla ráda lidi a fakt jsem na ni zbožňovala, že nedělila lidi na Romy a ne Romy, tohle jí bylo strašně cizí. Vždycky byla obklopena dost různorodou partou lidí, které spojovala láska k hudbě a její písním a jí….,“ píše na závěr své vzpomínky Jarmila Balážová.

„Vzpomínám na čas, kdy jsem jako student pomáhal na Světovém romském festivalu Khamoro, tuším, že to byl rok 2004, kdy jsem měl na starost Věru Gondolánovou jako asistent, aby všude byla na čas a připravená. Věra byla velice disciplinovaná umělkyně a zůstane navždy v mém srdci, ať zpívala jazz, soul, R&B, její rozsah byl neskutečný. Věra byla nestorkou v oblasti jazzu a divou romské hudby. V 60. letech, kdy začínala svoji kariéru, byla první Romkou, která se objevila v televizi a se svými bratry reprezentovala všechny Romy, prakticky vyšlapávala cestu všem ostatním nadaným lidem. Její hudební geniálnost bude chybět. Věro děkuji a je mi z toho velice smutno, odpočívej v pokoji ať ti věčné světlo svítí,“ uvádí na svém facebookovém profilu romský aktivista Michal Miko.

"Moje největší romská hvězda, dáma, úžasná dušička odešla. Jsem opravdu smutná," napsala na facebook zpěvačka Marta Balážová a další vzpomínky na sociální síti rychle přibývají. Obdiv ke zpěvačce vyjádřil například hudebník Gyulla Banga a další.

Jako poctu Věře Gondolánové odvysílá Česká televize na kanále ČT3 v sobotu, 2. února od 21.05 pořad Gondolán session (1991), v němž se sourozenci Gondolánovými spoluúčinkují Vlasta Průchová, Eva Pilarová, Jana Koubková, Karel Gott a Jitka Zelenková.