V Liberci ocenili pět romských osobností. Vybrala je romská komunita

Ocenění romských osobností v Liberci (FOTO: Iveta Bílková)

V Liberci o víkendu vyvrcholil Týden Romů - Melodia, série koncertů a setkání, které organizovali místní Romové ze spolku Comunités. V rámci akce se také uskutečnil slavnostní galavečer v Severočeském muzeu v Liberci, během kterého získalo ocenění pět romských osobností: Dana Hrušková, Petr Ščuka, Jan Kima, Eva Gáborová a čestné ocenění získal Jan Kanaloš.

"Snažíme se vyzdvihovat Romy, kteří přispívají rozvoji své komunity, protože dobrých příkladů není nikdy dost. Jsou možná obyčejní svým stylem života, ale velcí svými činy," uvedli organizátoři ze spolku Comunités.

Nejprve proběhlo veřejné nominační kolo, kdy sama romská komunita mohla nominovat kohokoli ze svého okolí. Následně nezávislá porota vybrala oceněné osobnosti.

"Beru jako úspěch, že samotná komunita dokázala vybrat oceněné. Nebyl to nějaký umělý výběr, ale nominace lidí, kteří chtěli tyto osobnosti ocenit, což myslím je velmi důležité," uvedl pro zpravodajský server Romea.cz Jan Kanaloš, předseda spolku Comunités.

Seznam oceněných osobností

Dana Hrušková

"Nerada se vzdávám. Tam, kde mnozí končí, já s radostí začínám. Za vším jsou lidi a já mám lidi ráda. Věřím, že obyčejnou laskavostí změním víc než inteligencí a výpočtem," říká. Je terénní pracovnicí na Úřadu městské části Praha 14 a jak sama doplňuje - "tam mám srdce, ač je to neprofesionální, klienti jsou moje rodina." V posledních měsících ji zaměstnává hlavně současná uprchlická krize z Ukrajiny - pomáhá nejen romským běžencům, jak může. Ať už v krajském asistenčním centru, na hlavním nádraží v Praze nebo ve stanovém městečku v Tróji. Působí taky v poradním sboru koordinátora hlavního města Prahy. Spolupracuje se Státním zdravotním ústavem a v minulosti byla členkou Výboru pro spolupráci se samosprávou pod Úřadem vlády, jako lokální konzultant pracovala i pro Agenturu pro sociální začleňování. Kromě toho ráda píše - vyšly jí už pohádky i příběhy o lásce.

Petr Ščuka

Druhým oceněným je muž, muž s velkým M. Znám už několik let a i přes zdravotní problémy, které má, pomáhá, kde může. V roce 2022 aktuálně romským uprchlíkům z Ukrajiny. V Praze má neziskovou organizaci Identity Prague, úzce spolupracuje s potravinovou bankou a dobrovolně, bez nároku na finanční odměnu rozváží ve svém volném čase jednou týdně potřebným rodinám. Kromě toho má romský internetový obchod s romskou tématikou Ščuka-Shop - doporučuji. Mimochodem je první maturant Romské střední školy sociální a jak sám říká - tam vše začalo "Zde jsem našel smysl mého života, zjistil jsem, že mým posláním je pomáhat jiným lidem. Ale to hlavní, co jsem na škole zjistil, bylo, že jsem hrdý Rom," dodává.

Jan Kima

Třetím oceněným je taky muž. Velký sportovec, velký člověk, který s Comunités spolupracuje zhruba rok. Jako mladý kluk hrál fotbal a rozhodl se proto, že svou vášeň k tomuto sportu se bude snažit přenést na romské děti, které sport zajímá. A proto taky založil volnočasový fotbalový klub. "Fotbal - to není jen kopání do míče, ale i vzájemná podpora a odhodlanost něčeho dosáhnout, smysluplně trávit čas. Jsem velmi rád, že se nám společně daří a můžu podpořit romské děti, které by jinak nikoho nezajímaly. Věřím, že se společně budeme snažit a dosáhnou těch nejlepších výsledků ... a kdoví, třeba jednou budou naše děti v televizi a budou populární," dodává.

Eva Gáborová

Čtvrtou oceněnou je žena, která roky pracovala na městské části Praha 7, kde se podílela mimo jiné i na soutěži Miss Roma. Z Prahy se ale před lety odstěhovala do Tanvaldu. Jako terénní pracovnice funguje už 20 let. K tomu mimo jiné dodává! "Tak si říkám, že je to vlastně můj koníček. Pomáhat lidem je mé poslání na celý život. Baví mě pracovat s dospělými, ale i dětmi." Cílem této dámy, bylo vytvořit komunitní centrum pro setkávání naší komunity a vytvořit prostředí pro romské děti. A to se jí taky podařilo, v Tanvaldu takové centrum funguje už několik let. "Nejdůležitější je však má rodina, která mi dává energii a sílu nic nevzdat," dodává.

Ing. Jan Kanaloš - čestné ocenění

Čestné ocenění obdržel ing. Jan Kanaloš, který byl členy komunity nominován za podporu rozvoje dětí a mládeže, fungování romské komunity a rozvoje romské kultury. "Když jsem přemýšlel, jak vyjádřím své poděkování za čestné ocenění, říkal jsem si, že bych se mohl přirovnat ke Frodovi, kterého na jeho cestě při zničení prstenu provázel Samvěd. A jestli já jsem Frodo, tak moje romská komunita je můj Sam. Protože by člověk mohl mít sto titulů, ale když nemá k sobě toho parťáka, se kterým to má smysl, nedokáže nic. Proto toto ocenění patří hlavně vám, děkuji Romale."

Jana komunita nominovala především za jeho rovný přístup k Romům i neromů, podporu romských i neromských dětí, porozumění, laskavost a velký přínos své komunitě. Ocenění mu předal hejtman Libereckého kraje Martin Půta.