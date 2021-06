EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ: Situace v Hradci Králové je napjatá. Mladý Rom skončil po napadení s přeraženou čelistí, podle policie byl útok jen přestupek

V Hradci Králové je nadále napjatá situace mezi Romy a majoritou. Jak zjistila romská internetová televize ROMEA TV po dvou násilných incidentech, za kterými podle policie stojí tři romští mladíci, došlo k několika slovním i fyzickým útokům proti místním Romům. Jeden z napadených má těžká zranění v obličeji a přesto se jeho případ řeší jen jako přestupek, navíc mu bylo odmítnuto právo podat trestního oznámení.

Romové odsuzují násilí, média však o incidentu na lavičce informovala nepřesně

Romové Hradci Králové v reportáži ROMEA TV odsuzují jakékoli násilí, popisují okolnosti incidentu za kterými stoji tři romští mladíci a také to, že víc než dřív, teď čelí slovním urážkám a napadení. Policie podle nich tyto případ bagatelizuje. Upozorňují i na to, že zveřejněné video policií, kdy pátrala po útočnících je zkreslené a stojí i za vyhrocenou situací v Hradci Králové. 5. června se totiž v Hradci Králové uskutečnila protiromská demonstrace fotbalových chuligánů a neonacistů.

Přitom podle zjištění ROMEA TV i díky Romům policie dopadla romské mladíky, kteří fyzicky zaútočili na muže na lavičce. V médiích byl tento útok vykreslen jako bezdůvodný a ničím nevyprovokovaný. Podle svědků však muž Romům rasisticky nadával.

"Jsme jednoznačně proti násilí, myslím, že mluvím za všechny Romy, ale to video je jen výsek toho, co se stalo. On jim začal nejdříve rasisticky nadávat," řekl pro ROMEA TV Milan Ferenc z Hradce Králové.

Podobně průběh incidentu pospala i příbuzná zadrženého útočníka. "Ten fanoušek je tady u trafiky začal slovně napadat, začal se svlékat, křičel na ně, že Hradec patří jim," uvedla pro ROMEA TV příbuzná zadrženého útočníka.

"Média neinformovala veřejnost o celé události přesně, co incidentu předcházelo, proč to vzniklo. Média ukázala jen ten kop a to je celé. A už se objevují výkřiky cikáni do plynu, zabijeme vás, vypálíme vás," dodal Milan Ferenc.

Mladý Rom skončil po napadení s přeraženou čelistí

Krátce po dvou incidentech, kdy útočníci byli Romové, došlo v Hradci Králové k několika slovním i fyzickým napadením, ale tentokrát Romů. Média o nich neinformovala. Jeden z fyzických útoků se odehrál den před demonstrací a mladý Rom po něm má přeraženou čelist. Policie však tento útok vyhodnotila bez lékařské zprávy jako přestupek. Navíc odmítla od Roma přijmout trestní oznámení.

"Šla mladá banda, tři holky a nějací kluci, já přesně nevím, protože jsem se koukal do země. Snažil jsem se jim vyhnout a najednou jsem slyšel 'hej, to jsou moje holky' a zničehonic jsem dostal jednu ránu. Po první ráně jsem byl chvíli zřejmě v bezvědomí a probrala mě až další kopnutí do obličeje," popsal napadení mladý Rom.

Podle hradecké policejní mluvčí Magdalény Vlčkové přijela na místo policejní hlídka, která naměřila oznamovateli 1,68 promile alkoholu v krvi. "Oznamovatel hlídce sdělil, že se cítí být zdráv a lékařské ošetření nežádá," uvedla Vlčková pro ROMEA TV.

To potvrdil i napadený muž. "V tu chvíli jsem trošku zpanikařil, protože jsem si myslel, že to bylo jen něco malého," uvedl napadený Rom. Později však přeci jen musel vyhledat lékařské ošetření. "Mám čtyři šrouby čelisti a nemůžu jíst. Veškerou potravu musím tahat brčkem," uvedl muž, který se později také snažil podat trestní oznámení na neznámého pachatele. "Trestní oznámení mi policie vymluvila," dodal.

ROMEA TV má k dispozici audio záznam, na kterém policisté muži tvrdí, že celá věc je již předána jako přestupek správnímu orgánu. "Čemu na tom nerozumíte," ptá se arogantně policista napadeného muže a jeho známé, která s ním na policejní stanici šla.

"On (napadený) nic nepodepsal, nedal žádnou výpověď, oni neviděli ani lékařskou zprávu. Aniž by něco viděli, tak to prostě honem rychle vyřešili a hodili to magistrát," nespokojeně popsala pro ROMEA TV snahu o podání trestního oznámení známá napadeného Roma.

Pochybení policistů připustila i policejní mluvčí Magdalena Vlčková. "Policisté ho poučili o možnosti dodat to správnímu orgánu, ale zároveň měl mít možnost podat trestní oznámení," uvedla pro ROMEA TV policejní mluvčí.

Na protiromské demonstraci se skandovalo: "Černý svině! Černý svině!". Policie nezakročila

O napadení Romů žádná média neinformovala, naopak demonstraci fotbalových chuligánů a neonacistů, která se v Hradci Králové odehrála 5. června dala velký prostor. Podstatnou část, ale většina z nich nezmínila, že na demonstraci zaznívala rasistická hesla. Například televize CNN Prima News měla ve své reportáži záběr, na kterém demonstranti rasisticky skandují: "Černý svině! Černý svině!". Prima však zvuk v reportáži nepustila a ani o rasistickém skandování neinformovala. Záběr má však k dispozici i romská internetová televize ROMEA TV.

Ani policie rasistické pokřiky neřešila. "Z důvodu přítomnosti dětí v řadách protestujících jsme nepřikročili k zásahu, nicméně zvolili jsme právě cestu udělení výzvy a následného zadokumentování," uvedla policejní mluvčí Magdalena Vlčková s tím, že si vyžádala od ROMEA TV záznam příslušné části demonstrace.

Romové, které ROMEA TV v Hradci Králové oslovila doufají, že se situace co nejdříve uklidní. "Mám plno českých přátel, kamarádů, kteří mě litují a drží se mnou. Doufám, že se to nějak vyřeší," dodal na závěr napadený Rom.