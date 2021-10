Lucie Šafránková (SPD) pro Romea.cz: Zrušíme inkluzi, obnovíme "zvláštní školy", programy na podporu Romů nefungují, sebereme dávky "nepřizpůsobivým"

Tomio Okamura a Lucie Šafránková z SPD (FOTO: Facebook SPD)

Podle SPD Tomia Okamury nefungují žádné integrační programy na podporu Romů, které jsou pouze dobré pro neziskové organizace, které se na nich živí. SPD chce postupovat cestou jednotného metru pro všechny a s důrazem na dodržování zákonů bez výjimek. Uvedla to v rozhovoru pro zpravodajský server Romea.cz poslankyně SPD Lucie Šafránková, která na otázky serveru odpověděla místo osloveného celostátního lídra SPD Tomia Okamury. Podle ní je potřeba zastavit masivní zneužívání sociálních dávek tzv. nepřizpůsobivými. Šafránková uvedla, že obyvatelé sociálně vyloučených lokalit ve většině případů přežívají na sociálních dávkách co nejdéle a nic na tom nechtějí neměnit. V oblasti vzdělávání chce SPD Tomia Okamury zrušit inkluzi a chce obnovit tzv. "zvláštní" školy, do kterých byly za minulého režimu systematicky umisťované romské děti.

Jaké má vaše strana ve volebním programu návrhy na zlepšení integrace Romů?

Romové jsou občané České republiky a platí pro ně stejné podmínky, pravidla a zákony jako pro všechny ostatní občany. Jakékoli integrační programy se za třicet uplynulých let ukázaly jako zcela neúspěšné vyhazování veřejných peněz dobré snad jen pro neziskové organizace, které se na nich – a bez jakéhokoli společenského přínosu – dobře živily. Musíme postupovat cestou jednotného metru pro všechny a s důrazem na dodržování zákonů bez výjimek. A výrazně posílit vědomí, že jediným poctivým zdrojem obživy je práce a že dobrou práci lze získat zejména přes dobré vzdělání. A že stát napříště nebude žádným způsobem dotovat lidi, kteří se práci úmyslně vyhýbají, ani jedinou korunou.

Jakékoli integrační programy se za třicet uplynulých let ukázaly jako zcela neúspěšné vyhazování veřejných peněz dobré snad jen pro neziskové organizace, které se na nich – a bez jakéhokoli společenského přínosu – dobře živily.

V sociálně vyloučených lokalitách je dlouhodobě volební účast nízká. Čím si to vysvětlujete?

Tím, že obyvatelé vyloučených lokalit díky své závislosti na sociálních dávkách a rezignací na pracovní a jiné životní uplatnění nemají žádnou motivaci chodit k volbám a zajímat se o veřejné dění. Jejich cílem je ve většině případů přežívat na sociálních dávkách co nejdéle a nic na tom neměnit. A to je i vina státu a současné podoby sociálního systému. To chceme – a musíme – změnit.

Máte na svých kandidátkách nějaké Romky nebo Romy? Proč ano nebo proč ne?

Určitě ano, například v Ústeckém kraji. My nerozlišujeme občany na základě jejich etnického původu, barvy pleti atd. Důležitý a klíčový je pro nás individuální přístup a kvality a hodnoty každého jednotlivého člověka.

Některé strany mluví o tzv. zneužívání sociálních dávek "nepřizpůsobivými". Souhlasíte s tím, že takový problém existuje? Jsou sociální dávky nějak masivně zneužívány? Pokud ano, v jakém finančním objemu?

Ano, tento problém samozřejmě existuje. Neustále na to v SPD upozorňujeme. Tuto problematiku jsme podrobně v celé její šíři řešili se mnoha zástupci odborné veřejnosti a rovněž jsme nabídli jeho praktické a legislativně dobře připravené řešení v reakci na to, že Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením ČSSD nebylo schopno neúnosnou situaci v oblasti zneužívání sociálních dávek řešit. Z každoročních statistik úřadů práce vyplývá rozsáhlé zneužívání při čerpání sociálních dávek nejrůznějšími způsoby. Uváděním nepravdivých údajů v žádostech o dávky počínaje, přes porušování povinností příjemců dávek po zatajování příjmů atd. Při nedávné kontrole příjemců sociálních dávek, kteří nechodili na pracovní pohovory z údajného důvodu jimi uváděné nemoci, zjistily úřady práce porušení zákona a podvody v téměř 30 procentech těchto případů! Spodní odhad zneužívání sociálních dávek je půl miliardy korun ročně, ale fakticky bude ještě vyšší. (Pozn. redakce Romea.cz: Zneužívá se jen zlomek sociálních dávek, přísnost ale musí být. Hlavně před volbami)

V jaké souvislosti a koho označujete slovem nepřizpůsobiví?

Nepřizpůsobiví jsou pro nás zdravé osoby v produktivním věku, které se dlouhodobě, vědomě a programově vyhýbají práci a ani si práci nehledají, ačkoli pracovat mohou. Jediným cílem těchto osob je žití ze sociálních dávek, které platí jejich pracující spoluobčané. Tento způsob života je často spojen s pácháním přestupků či trestných činů. Tyto osoby rovněž svým chováním ztěžují životy slušných a pracujících občanů.

Ceny nemovitostí a pronájmů neustále rostou a i pro běžné rodiny se stává bydlení nedostupné. Je řešením výstavba sociálních bytů? Budete prosazovat zákon o sociálním bydlení?

Způsobů řešení kritické situace v oblasti bydlení a nedostupnosti vlastnických i nájemních bytů je více. Díky hlasům SPD nedávno prošla novela stavebního zákon, která výrazně urychlí stavební řízení a zvýšením nabídky bytů klesne i jejich cena. SPD dále prosazuje start výstavby městských, obecních a družstevních bytů s podporou státu, např. ve formě bezúplatného převodu pozemků a nemovitostí ve státním vlastnictví na samosprávy, tzn. na města a obce.

Zrušení bezdoplatkových zón je naprosto škodlivým zásahem do kompetencí veřejné správy, měst a obcí a jenom rozšíří problémy spojené se zneužíváním sociálních dávek, byznysem s chudobou a vznikem a rozšiřováním tzv. vyloučených lokalit se všemi souvisejícími sociálně-patologickými jevy.

Důležitou součástí našeho programu jsou i bezúročné manželské půjčky, které budou moci pracující rodiny využít i na pořízení bydlení a kde navrhujeme při narození dítěte v rodině poskytnout i významnou slevu z této půjčky. A samozřejmě musíme posílit příjmy pracujících rodin a a pracujících občanů i jinými cestami, např. významným zvýšením daňových zvýhodnění pracujících rodičů na nezaopatřené děti a také daňových slev na jednotlivé poplatníky. Tyto záležitosti jsem v právě končícím volebním období i předložila formou návrhu na změnu zákona o daních z příjmu, ke které vláda hnutí ANO a ČSSD zaujala negativní stanovisko.

Jakým způsobem chcete zabránit obchodu s chudobou?

Řešení tohoto závažného problému je obsaženo v našem návrhu na ukončení zneužívání sociálních dávek, který se nám podařilo ve Sněmovně dotáhnout až do závěrečného třetího čtení, kde jej ovšem zablokovali Piráti, někteří sociální demokraté a poslanec Čižinský z klubu KDU-ČSL. Díky těmto politikům tedy bude nemravný obchod s chudobou prozatím pokračovat, ale hned na začátku nového volebního období tento náš návrh zákona předložíme znovu. Návrh obsahuje přes sedmdesát konkrétních změn včetně výrazných změn v systému čerpání sociálních dávek na bydlení, který je základem tzv. obchodu s chudobou.

Mimo jiné zde navrhujeme zavést minimální technické a hygienické standardy pro byty a obydlí, na které jsou vypláceny příslušné sociální dávky, což např. znemožní čerpat tyto peníze na nejrůznější nemovitosti v katastrofálním stavu bez vody či elektřiny, bez oken a dveří, což je dnes, bohužel, v této oblasti běžným standardem a což tvoří i součást nepřijatelného a nedobrovolného penězovodu od poctivých daňových poplatníků k tzv. obchodníkům s chudobou a sociálními dávkami.

Ústavní soud zrušil tzv. bezdoplatkové zóny. Jaký máte na toto rozhodnutí názor? Budete prosazovat přijetí obdobného zákona v budoucnu?

Toto rozhodnutí ústavního soudu je naprosto škodlivým zásahem do kompetencí veřejné správy, měst a obcí a jenom rozšíří problémy spojené se zneužíváním sociálních dávek, byznysem s chudobou a vznikem a rozšiřováním tzv. vyloučených lokalit se všemi souvisejícími sociálně-patologickými jevy. A dále zhorší životy slušných a pracujících občanů žijících v blízkosti těchto lokalit a ve městech a obcích, kde se kšeftuje s dávkami na bydlení a kde postupně v jejich určitých částech vznikají ghetta se zdevastovanými domy, horami odpadků, neustálým narušováním veřejného pořádku a nočního klidu a s negativními jevy, které musí příslušná města a obce složitě a nákladně řešit a platit z peněz poctivých daňových poplatníků. V novém volebním období předložíme takové návrhy, které našim primátorům a starostům umožní tento neblahý stav řešit bez obav z dalšího nesmyslného a škodlivého zásahu ústavního soudu.

Uvažujete o tom, že by se uzákonila, tak jak je tomu i ve světě, povinná školní docházka do 18 let, která by zaručila, aby část dětí po základní školní docházce nekončila mimo vzdělávací systém?

O tom v žádném případě neuvažujeme, šlo by o neobhajitelné utrácení veřejných prostředků v případech osob a rodin, pro něž vzdělání není žádnou hodnotou a které nyní ani zdaleka nejsou schopny řádně dokončit 9. ročník základní školy, anebo do základní školy přestanou chodit úplně.

Vzdělávání: Naše řešení spočívá ve zrušení škodlivé inkluze ve školství, v obnově a podpoře speciálních základních škol

Naše řešení spočívá ve zrušení škodlivé inkluze ve školství, v obnově a podpoře speciálních základních škol, které umožní absolvovat základní školní docházku – a poté třeba i určitý učební obor – i dětem s nižšími intelektuálními schopnostmi a s potřebami speciální péče a přístupu. Důležitým nástrojem je zde i zavedení sankcí v podobě odebrání sociálních dávek těm rodičům, kteří nejsou schopni či ochotní zajistit řádnou docházku svých dětí (bez neomluvených absencí) do základních škol a do posledního ročníku mateřské školy.

Některé kraje, například Ústecký kraj, se v porovnání s ostatními kraji řadí ve vzdělanosti mezi podprůměrné. Jakým způsobem chcete zlepšit situaci v krajích, kde se dlouhodobě objevuje nižší počet absolventů středních a vysokých škol?

Počet absolventů středních či vysokých škol není hlavním ani nejdůležitějším ukazatelem vzdělanosti. Mnohem podstatnější je to, zda se mladý člověk s oborem, který na škole vystudoval, uplatní v praxi a v dalším životě. Proto je podstatné propojit vzdělávací systém s potřebami trhu práce, aktuálními i dlouhodobými, a v tomto smyslu posílit resp. obnovit systém učňovského školství, výuku řemesel a střední odborné technické vzdělávání. Aby i žáci s horším školním prospěchem, pro které střední a vysoká škola není vhodná, měli zajímavou životní perspektivu a uplatnění.

Jaký je váš názor na cílenou podporu vzdělání romských studentů? Konkrétně například stipendia pro romské středoškoláky nebo vysokoškoláky? Popřípadě, jak zvýšit vzdělanost Romů a Romek v České republice?

Nejsme zastánci tzv. pozitivní diskriminace, tj. speciálních výhod pro kohokoli jen např. na základě jeho národnostního nebo etnického původu. Naopak je nám blízká podpora žáků či studentů ze sociálně slabých rodin bez rozdílu jejich etnického původu. Tam stát, obce či kraje mají už teď určitou možnost zasáhnout a poskytnout v případě potřeby příspěvky na obědy, sociální stipendia apod.

Cestou, jak obecně zvýšit vzdělanost Romů v České republice je hlavně efektivní motivace ke vzdělání. Ukázat, že vzdělání je cestou k budoucímu dobrému pracovnímu uplatnění. A také je třeba reformovat sociální systém tak, že člověk, který poctivě pracuje, bude mít vždy výrazně vyšší příjem než ten, kdo dlouhodobě programově nepracuje, ačkoli je práce schopen. K tomu patří i zmíněné sankce za to, že rodiče neposílají své děti do školky či školy a tím jim zásadně nenapravitelně škodí, protože jim tak prakticky znemožňují budoucí slušný a perspektivní život.

Jaké konkrétní kroky by se měly ve vládě během následujícího volebního období udělat, aby se stát dostatečně připravil na hrozbu další vlny koronaviru či jiné pandemie v blízké budoucnosti?

Jde jednak o reformu systému krizového řízení, kde musí být posílena odborná složka nad složkou politickou. Dalšími nástroji jsou posílení zdravotnických kapacit na všech úrovních, včetně doplnění a posílení sítě praktických lékařů, kterých už je v mnoha regionech kritický nedostatek, reforma systému státních hmotných rezerv tak, aby se otázka dostatečných zásob zdravotních pomůcek řešila předběžně a preventivně, nikoli až v průběhu epidemie a také očištění tohoto systému od korupčních mechanismů a rizik při nákladných nákupech těchto prostředků, které se často dějí bez řádných výběrových řízení apod. Další důležitou věcí je průběžná péče o rizikové skupiny pacientů a dostatek léků a léčebných prostředků bez závislosti na libovůli a dodávkách zajišťovaných Evropskou unií.

Jak by mělo podle vás probíhat očkování? Mělo by být například povinné? Pro všechny nebo jen pro určité profese, které běžně přicházejí do kontaktu s širší skupinou lidí?

V SPD říkáme od počátku jednoznačně a jasně, že očkování musí být zásadně dobrovolné a že občané, kteří se nechtějí nechat očkovat, nesmí být žádným způsobem diskriminování a kráceni na svých právech! A to nikde, v soukromém životě, v zaměstnání ani v kontaktu se státními institucemi, v přístupu ke vzdělání, ke službám atd.

Jakým způsobem chcete přistupovat k očkování v sociálně vyloučených lokalitách? Plánuje se větší osvěta k vakcinaci nebo i přímá terénní sociální práce, která by motivovala její obyvatelé se očkovat? Nebo to vaše strana nebude nějak speciálně řešit?

Odmítáme jakékoli nátlakové metody ve smyslu nucení lidí k očkování. Ať se lidé rozhodnou sami a svobodně. Pro ty, kdo chtějí být očkovaní, musí existovat dostatek všech typů vakcín, aby si mezi nimi mohli vybrat. A preferujeme to, aby hlavní slovo ohledně očkování měli praktičtí lékaři, kteří nejlépe znají zdravotní stav svých pacientů a mohou jim tedy tento krok doporučit nebo naopak nedoporučit, protože ne pro každého občana je očkování, anebo určitý typ vakcíny, vhodný.