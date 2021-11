Papež František přijal romské fotbalisty. Mezi "romskými reprezentanty" jsou i Lukáš Pulko a Jaroslav Horváth z ČR

Jaroslav Horváth 20. 11. 2021 během setkání romských fotbalistů s papežem Františkem (FOTO: archiv Jaroslava Horvátha)

Papež František se dnes setkal s fotbalovými týmy Světové romské federace, Vatikánu a zástupci Lazia Řím. Právě v tréninkovém centru Lazia Řím se zítra "romská reprezentace" utká s týmem Vatikánu. Mezi romskými fotbalisty je i Lukáš Pulko a Jaroslav Horváth z České republiky.

"Neuvěřitelná cesta, dva Romáci z ulice až k papeži Františkovi, který nám podal ruku a požehnal romskému národu," okomentoval setkání s papežem Františkem Jaroslav Horváth na sociální síti Facebook. "Bylo nám ctí, tady se píše historie," doplnil.

Program „Všichni jsme bratři“ je rozšířením Františkova úsilí podporovat dialog a bratrství, a to i prostřednictvím sportu. Což se shoduje i se snahou Lazia Řím bojovat proti rasismu a diskriminaci ve fotbale. Sponzorem přátelského fotbalové utkání mezi Vatikánem a týmem Světové romské federace je právě Lazio Řím. Nedělní zápas v tréninkovém centru Formello bude řídit kapitán týmu Lazio Řím Ciro Immobile.

Vatikánský tým tvoří švýcarská garda, zaměstnanci Vatikánu a jejich rodinní příslušníci. Fotbalový tým Světové romské federace byl založen v Chorvatsku. Výtěžek z nedělního utkání a také z dražby podepsaných míčů ze sobotního zápasu Lazio - Juventus v Serii A půjde na program římské arcidiecéze s cílem začlenit romské děti do místních fotbalových klubů.

Lukáš Pulko pochází z Ústí nad Labem a od dětských let se aktivně věnuje fotbalu. Do svých osmnácti let hrál ligu za své rodné město, pak ale utrpěl úraz a s ním skončila také jeho profesionální kariéra. Přestože už profesionálně nehraje, rozhodl se své znalosti, zkušenosti i energii věnovat dalším převážně romským klukům, kteří si v rodném Ústí hrají bezprizorně na ulici. A začal je ve svém volném čase trénovat. Založil pro ně amatérský fotbalový klub Mongaguá, který nyní působí už v několika městech Česka. Ostravskou Mongaguu vede druhý z českých Romů, který se účastní cesty do Říma - Jaroslav Horváth.