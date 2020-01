Učitelé: Nesouhlasíme s návrhem odebírat sociální dávky rodinám dětí s vysokou školní absencí

Učitelská platforma je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ

Učitelská platforma odmítá návrh ministryně práce a sociálních věcí zbavit nároku na přídavek na bydlení rodiny, jejichž děti by chyběly ve škole více než sto hodin za pololetí bez potvrzení od lékaře. Zkušenosti učitelů z praxe ukazují, že s rodinami žáků s vysokou absenci je účinné pracovat zcela jinak než represivně. Návrh je i diskriminační, protože neřeší problém těch, kteří dávky nepobírají.

Učitelská platforma zároveň nespatřuje k této zákonné úpravě v tuto chvílí žádné patřičné důvody. Už dnes mohou být některé rodiny sankcionovány kvůli neposílání dětí do školy, což umožňuje zákon o hmotné nouzi. „Celý návrh, pokud bude uveden do praxe, tak s velkou pravděpodobností ještě více zhorší už tak špatnou sociální situaci řady rodin. Namísto toho, aby pomohl k řešení problému nízké docházky do školy, uvrhne rodiny s dětmi napospas exekutorům a ještě blíže existenční nouzi. Taková životní situace rozhodně nepovede k tomu, aby děti z těchto rodin chodily do školy častěji, vysvětluje Petra Mazancová, předsedkyně sdružení Učitelská platforma.

„Práce s žáky z nepodnětného prostředí i jejich rodiči je nepochybně mnohdy velmi náročná. Řada problémů spojená s jejich životními situacemi nemá jednoduchá a okamžitá řešení. Rezignace a represe však nejsou řešením ani v náznaku. Právě na tyto žáky a rodiny by naopak mělo být zaměřeno největší vzdělávací úsilí a práce škol a jejich zaměstnanců. Učitelé, kteří berou svou profesi vážně, by toto měli vědět a měli by podle toho postupovat,“ říká k tématu Jaroslav Jirásko ředitel Základní školy K. V. Raise v Lázních Bělohrad.

„Zkušenost řady škol, které se snaží pracovat s rodinami v tíživé sociální situaci, ukazuje, že podobná rázná a represivní cesta mnohdy uzavírá možnost jakékoliv další komunikace s rodinou a snahy o řešení jejich problémů,“ dodává Mazancová. Podle Petry Mazancové se ovšem neřeší neomluvené absence těch, kteří dávky nepobírají.

Stávající návrh je také v rozporu s některými předchozími materiály samotného ministerstva práce a sociálních věcí. To například před rokem v rámci vlastního projektu vydalo publikaci s názvem Inovace v práci s ohroženými dětmi a rodinami, ve které je rozsáhle popsané, jak pracovat s rodinami při záškoláctví. V publikaci nejsou uvedena žádná represivní opatření, naopak jsou v ní popsány potřeby rodin a dětí a navrženy postupy řešení záškoláctví inspirované dobrou praxí v ČR i v zahraničí.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v návrhu zákona o přídavku na bydlení plánuje sloučit příspěvek a doplatek na bydlení v jeden příspěvek, na který by podle navržených kritérií mimo jiné neměli nárok rodiče, jejichž děti by měly za pololetí více než sto zameškaných hodin ve škole z jiných než zdravotních důvodů. Proti návrhu se už kriticky vyjádřilo ministerstvo školství, Platforma pro sociální bydlení a řada sociálních pracovníků.