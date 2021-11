VIDEO: Grznár porazil v bizarním MMA duelu Jaroslava Oláha. Hned po zápase urážel Romy

Filip Grznár. (zdroj: Repro YouTube)

Kulturista Filip Grznár zvítězil v bizarním MMA duelu nad zpěvákem a moderátorem romského Roma rádia Jaroslavem Oláhem. V pozápasovém rozhovoru si neodpustil rasistické útoky proti Romům, které pak mírnil na svém instagramové účtu. Souboj se odehrál v rámci turnaje organizace I AM Fighter, jejímž hlavním promotérem je bývalý aktivní člen neonacistického Národního odporu Petr Píno Ondruš.

VIDEO

Sázkové kanceláře sice favorizovaly romského bojovníka Jaroslava Oláha, ale ten nakonec odešel poražen i když v prvním kole málem tvrdými údery Grznára na zemi ukončil. Ve druhém kole však Grznár dokázal, že má větší zkušenost ze zápasů MMA, protože Oláh absolvoval duel MMA vůbec poprvé. Zápas nakonec po spršce úderů ukončil rozhodčí a Grznár se tak mohl radovat ze své první výhry v kleci.

Filip Grznár byl před časem odsouzen k pokutě 15 tisíc korun za násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci a za schvalování trestného činu. Grznár totiž před více než třemi roky natočil video, v němž schvaloval vraždu Roma na chomutovském sídlišti a vyhrožoval vyvražďováním.

A těsně po zápase Grznár opět Romy rasisticky urážel. „I když je to cigoš, tak je to frajer,“ prohlásil o svém soupeři Grznár.

VIDEO

Později se snažil na instagramu svá slova mírnit. „Chci vyjádřit úctu Jaroslavu Oláhovi, který mě tam strašně bil. Teď jsem dal rozhovor, ve kterém jsem mlel strašné pí*oviny, tak buďte shovívaví. Vy*erte se na to! Nejsem žádný debilní bláznivý rasista a jestli jsem to někdy řekl, tak to nebylo myšleno vážně,“ řekl ve videu Grznár.

„Jardo, moc děkuji za úžasný zápas, v jednu chvíli jsem si myslel, že jsem mrtvej,“ dodal Filip Grznár.

Pikantní na celé akci je i to, že hlavním promotérem organizace I AM Fighter je bývalý aktivní člen neonacistického Národního odporu a zakladatel mezi neonacisty oblíbené oděvní značka Grassel.

Ondruš byl v roce 2009 odsouzen za vydírání, při kterém v roce 2006 použil zbraň, na 3,5 roku do vězení. "Chtěl se pomstít zloději, který mu noc před tím vykradl auto s oblečením Grassel. O oděvech této značky odborníci na pravicový extremismus soudí, že dvě "s" v názvu mají odkazovat na nacistické jednotky SS," uvedl tehdy server iDNES.cz.