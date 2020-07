William Bila: Památník Romů a Sintů v Berlíně musí zůstat na svém místě, železnice ho nesmí ohrozit

William Bila

Před několika týdny se několik romských nevládních organizací dozvědělo o plánech největšího železničního dopravce v Německu Deutsche Bahn vybudovat v Berlíně novou podzemní železniční trať, která by vedla přímo pod památníkem Romů a Sintů zavražděných během druhé světové války. Plánovaná výstavba by mohla buď dočasně zavřít, nebo trvale přemístit památník. To, že by úřady mohly zvažovat možnost přemístit památník, když trvalo přes 60 let, než byl tento památník postaven, je nepředstavitelné.

Žádná německá média se dlouho o tento případ nezajímala. Díky reakci několika aktivistů, mnoha dopisům vládě, a také díky demonstraci se zatím situace uklidnila a památník bude zatím stát na svém místě. Neúcta k Romům a Sintům je však šokující.

Společnost La Voix des Rroms byla informována, že bude probíhat další jednání s německou vládou a také německou železniční společností, aby památník mohl zůstat na svém místě.

Vyzýváme německé orgány, aby přijaly jasné rozhodnutí a definitivně zabránily jakýmkoli změnám tohoto památníku v Berlíně.

Romové a Sintové z Německa i ostatních zemí vysílají však jasný vzkaz, že památník by měl zůstat na svém místě a nemělo by se s ním hýbat.

Trvalo téměř 40 let než německá vláda oficiálně uznala nacistickou persekuci Romů a Sintů jako genocidu, což se navíc stalo až po známé hladovce, kterou na začátku 80. let drželo několik přeživších z koncentračních táborů včetně předsedy Ústřední rady Romů a Sintů, Romani Roseho. Trvalo dalších 20 let, než byl památník vybudován. Otevřen byl před 8 lety a nyní by měl být během pár měsíců přemístěn. Zdá se, že odstranit památník je možné "jen tak", jako by šlo jen o nějaký bezvýznamný detail. Vždyť se jeho vznik řešil "pouze" 60 let.

Zatímco Romani Rose se o záměru společnosti Deutsche Bahn dozvěděl teprve nedávno, ta o ní zjevně s vládou jednala již déle než dva roky. Při získávání povolení ke stavbě ale její zástupci zapomněli na to, že by měli oslovit některou z organizací Romů nebo Sintů.

Za nacistického režimu se stejná železniční společnost spolu s vládou podílela na přepravě Romů a Sintů do koncentračních táborů přes Evropu. Jakákoliv úcta a odškodnění obětem nebudou dávat smysl, pokud památník nezůstane tam, kde je.

Je zřejmé, že způsob, jakým úřady zacházejí s touto památkou, je nešťastný. Je to jako kdyby ti, co zahynuli, navždy zmizeli spolu s minulostí. My si je ale stále budeme pamatovat a připomínat si je.

Památník však není jen místem smutku pro pozůstalé. Je také místem varování. Místem, které říká: "už nikdy." Památník plní důležitou funkci pro všechny. Památník a vzpomínky na lidi, kteří zemřeli během druhé světové války, slouží také jako prostředek k tomu, abychom odolávali systémovým nespravedlnostem, které naši lidé stále zažívají. Jde tu o důvěru.

Bez jasného rozhodnutí o zachování památníku nemůžeme důvěřovat úřadům, že se budou zabývat současným dopadem anticiganismu na Romy a Sinti v oblasti bezpečnosti, bydlení, práce, zdravotnictví nebo vzdělání. Proto vyzýváme německé orgány, aby přijaly jasné rozhodnutí a definitivně zabránily jakýmkoli změnám tohoto památníku v Berlíně. Pokud během německého předsednictví EU nedojde ke konečnému rozhodnutí, bude se evropská veřejnost muset do značné míry ptát, co slovní spojení "už nikdy" ve skutečnosti znamená a morální autorita německé výjimečnosti se stane problematickou pro celou Evropu.

Co je možné udělat?

Zatím můžete sledovat stránky RomaSintiWireOnline nebo Romskou antidiskriminační síť v Göttingenu na Facebooku, kde najdete novinky a aktuální informace o situaci. Pro informace je možné kliknout na jejich poslední tiskovou zprávu v němčině a v angličtině, kde jsou hypertextové odkazy zde nebo v níže uvedených poznámkách. Návrh na zastavení výstavby také existuje v němčině – je možné podepsat petici, a také se můžete zaregistrovat k odběru aktuálních informací. Buďte slyšet. Odolejte.

Váš podpis, dopis, sdílení těchto informací není zbytečný.