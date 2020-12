Europoslanec Peter Pollák se nechal naočkovat proti koronaviru. Chce dát Romům příklad a chce bojovat proti konspiračním teoriím, kterými jsou Romové ovlivněni

Peter Pollák se nechal 29. 12. 2020 očkovat proti onemocnění COVID-19 (FOTO: repro video z facebookové stránky Petera Polláka)

Očkovat proti onemocnění COVID-19 se dal v úterý v Univerzitní nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice i slovenský europoslanec a bývalý zmocněnec vlády pro romské komunity Peter Pollák (OĽaNO). Jak uvedl pro TASR, tímto krokem chce romskou komunitu na Slovensku přesvědčit o tom, že jedinou cestou, jak nový koronavirus ve světě porazit, je vakcinace.

Nabídku být jeden z prvních, kteří očkování podstoupí, podle vlastních slov přijal po dlouhé konzultaci. "Rozhodl jsem se přesvědčit početnou romskou komunitu, která patří k ohroženým skupinám na Slovensku, aby očkování brali vážně, a že ta vakcinace je opravdu ve prospěch nás," řekl s tím, že chce šířit osvětu.

"Ačkoliv očkování bude dobrovolné, chci vás povzbudit, abyste se nebáli. Mnozí patříte do rizikových skupin, cestujete do zahraničí, máte doma blízké, staré, nemocné ... Viděli jste, co může tento virus způsobit. Vakcína je jedinou vstupenkou na svobodu, návrat do normálního života," dodal pak Peter Pollák na své facebookové stránce.

"Budu se snažit ovlivňovat názory těch, kteří dnes věří hoaxům a lžím, které nemají nic společného s pravdou," dodal podle agentury TASR.

Stejně jako v České republice i na Slovensku je velké množství Romů ovlivněno nepravdivými zprávami a různými konspiračními teoriemi související s očkováním, a proto i zpravodajský server Romea.cz pravidelně vyvrací nejčastější dezinformace týkající se onemocnění COVID-19.

Pollák očekává, že Úřad zmocněnce vlády SR pro romské komunity brzy spustí osvětovou kampaň zaměřenou právě na zranitelné skupiny žijící v romských komunitách, a že se zmocněnkyně Andrea Bučková také dá v nejbližší době očkovat.

Co se týče ostatních europoslanců, předpokládá, že zanedlouho dostanou vakcínu všichni. "Když ne tady na Slovensku, tak v Bruselu," řekl.

Slovenský europoslanci ze všech politických frakcí pro TASR v polovině prosince potvrdily, že podpoří plošné evropské a národní kampaně ve prospěch očkování a většina z nich se dá očkovat při první možné příležitosti.

Očkování proti onemocnění COVID-19 se na Slovensku začalo v sobotu (26. 12.) večer v nitranské fakultní nemocnici. V Česku očkování odstartovalo 27. 12. 2020 a jako první vakcínu obdržel premiér Andrej Babiš. Jako první by měli být očkováni zdravotníci, zaměstnanci domovů sociálních služeb či pracovníci kritické infrastruktury. Široké veřejnosti bude vakcína k dispozici zřejmě kolem Velikonoc v roce 2021.

