Trumpovo tvrdé jádro, neonacisté, pravicoví extremisté a konspirátoři po zásahu velkých sítí přechází do neveřejných fór. Vzrůstá nebezpečí jejich radikalizace

Donald Trump má se sociálními sítěmi problém... (Koláž: Romea.cz)

Končící americký prezident Donald Trump a s ním i jeho nejzapálenější příznivci po nepokojích v Kongresu pociťují moc velkých technologických společností. V důsledku zásahů Facebooku či Twitteru a blokace sociální sítě Parler přicházejí pravicoví extremisté, neonacisté a šiřitelé konspiračních teorií o své hlavní komunikační kanály a mnozí z nich nyní hledají útočiště na menších platformách a v neveřejných fórech. Tento vývoj radikálním Trumpovým stoupencům ztěžuje koordinaci aktivit, zároveň ale bezpečnostním složkám komplikuje jejich monitorování, upozorňují americká média.

Největší sociální sítě po událostech minulé středy dramaticky vystupňovaly opatření spojená s politickou debatou ve Spojených státech. Facebook, Instagram, Twitter i YouTube dočasně nebo natrvalo odstavily Trumpovy hlavní účty, přičemž svůj postup zdůvodnily obavami z podněcování k dalším násilnostem.

Twitter dále ve velkém maže účty hlasatelů konspirační teorie QAnon, mezi nimiž jsou i bývalý bezpečnostní poradce Bílého domu Michael Flynn nebo někdejší právnička Trumpovy kampaně Sidney Powellová. Facebook mimo jiné oznámil nulovou toleranci obsahu s heslem "zastavte krádež", které Trumpovi stoupenci propagují společně s dezinformacemi kolem prezidentských voleb a které minulý týden skandovali účastníci nepokojů v Kapitolu.

Jako logická alternativa pro Trumpovy podporovatele i pro samotného prezidenta se v první fázi jevila sociální síť Parler, která u dané skupiny uživatelů internetu v posledních týdnech rychle získávala na popularitě. Parler je však od pondělka mimo provoz. Firma Amazon síti přestala poskytovat své servery se zdůvodněním, že se na platformě šíří "násilný obsah". V reakci na následnou žalobu Amazon uvedl příklady problematických příspěvků, v nichž se hovoří o "občanské válce", vraždění představitelů Demokratické strany, potřebě "systematicky likvidovat liberální lídry" nebo o oběšení dalších veřejných činitelů.

Pád Parleru a zásahy Twitteru a Facebooku nutí komunitu kolem QAnon, neonacistické organizace Proud Boys a dalších skupin hledat nové kanály. Podle amerických médií se jimi stávají mimo jiné aplikace na šifrovanou komunikaci jako Signal a zejména Telegram, který uvedl, že za posledních několik dní si připsal 25 milionů uživatelů, z toho 750.000 v USA.

"Dělo se to hrozně rychle. Byla jsem v jedné skupině Proud Boys, což je krajně pravicová milice, a sledovala jsem, jak za několik dní narostla o 8000 členů," popsala reportérka deníku The New York Times Sheera Frenkelová. "Chystají se na dlouhodobou válku," hodnotila počínání lídrů podobných internetových komunit.

Aplikace Telegram se potýká s nárůstem projevů extremismu a výzev k násilí

Také však podle ní v některých z těchto uzavřených skupin probíhá "velmi seriózní plánování" vzhledem k nejbližším dnům, přičemž mnozí členové jsou povzbuzeni "úspěchem" v podobě vpádu do Kongresu. O snahách mobilizovat nové protesty skrze Telegram tento týden psala také televize NBC News, podle níž někteří extremisté prostřednictvím aplikace sdílejí i informace o domácí výrobě výbušnin. Provozovatel aplikace ve středu přiznal televizi CNN, že se potýká s nárůstem projevů extremismu a výzev k násilí.

Přesun tohoto obsahu na platformy jako Telegram nebo ještě menší síť Gab znamená potenciální snížení jeho dosahu a pro různé radikální skupiny je také složitější koordinovat své plány. Reportér CNN Donie O'Sullivan nicméně v aktuálním vývoji vidí "recept na radikalizaci", neboť účastníci daných diskusí budou ještě více izolováni.

"Když jsou tito aktéři na místech jako Facebook a Twitter, mohou být sledováni, mohou být monitorováni, a jsou tam nějaká pravidla. A teď jsou tihle lidé vytlačováni do ještě temnějších koutů internetu," řekl.

Do monitorování oněch temných koutů je nyní zřejmě kromě bezpečnostních složek zapojen i Facebook. Společnost podle svého mluvčího pozoruje na své hlavní platformě i na jiných sítích signály, které dokládají možnost dalších násilností. Údajně pomáhá sledovat dění na platformách jako 8kun a 4chan.

"Velké technologické společnosti se rychle snaží činit kroky ve snaze zabránit násilí v den inaugurace (Joea Bidena) a berou věci do vlastních rukou poté, co se vláda ukázala být špatně připravená na obléhání Kapitolu z minulého týdne," shrnuje dění posledních dní zpravodajský web Axios. "Tyto snahy nejsou zcela altruistické. Firmy se taky snaží vyhnout obviněním za to, že potenciálně poskytovaly platformu domácím teroristům," dodává.