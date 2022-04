Ministr vnitra Vít Rakušan: Odmítám jakékoliv rozlišování v pomoci uprchlíkům podle barvy pleti

Vít Rakušan (FOTO: ROMEA TV)

Pro romské uprchlíky z Ukrajiny je velmi často potřeba podle ministra vnitra Víta Rakušana zajistit jiný typ ubytování, protože utíkají ve větších skupinách, kde jsou na sebe jednotlivci navázáni. Rakušan tak reagoval i na informace zveřejněné zpravodajským serverem Romea.cz, který informoval o konkrétních případech nerovného zacházení s Romy prchajícími s Ukrajiny.

Rakušan nepředpokládá, že by nastal extrémní scénář migrační vlny z Ukrajiny s milionem uprchlíků v Česku. Nynější počet zhruba 300.000 ukrajinských běženců neroste, někteří odjíždějí, uvedl ministr při dnešním jednání sněmovního bezpečnostního výboru o strategii zvládání uprchlické vlny po ruské vojenské invazi na Ukrajinu.

VIDEO

"Problém je v tom, že romští uprchlíci vyžadují mnohokrát jiný typ ubytování. Je tam požadavek nějakého velkokapacitní zařízení, kde mohou bydlet společně, není ta skupina rozdělena, protože ta skupina je většinou na sebe přímo navázána. Což není úplně jednoduché," řekl v rozhovoru Vít Rakušan.

"Ale vláda na to zareagovala. My jsme minulý týden přijali usnesení, kdy Správa ubytovacích zařízení vytipovává a poptává nemovitosti, které by splňovaly tyto specifické potřeby. My jsme o tom jednali s romskými neziskovými organizacemi. Jednali jsme o tom i s úředníky Úřadu vlády, kteří se zabývají problematikou menšin a bylo jasně schváleno, že my jako stát takové nemovitosti seženeme a romský neziskový sektor se o ty lidi tam na těch místech postará," dodal ministr vnitra.

Vít Rakušan odmítl jakékoliv rozlišování v pomoci uprchlíkům podle barvy pleti. "Na druhou stranu si musíme přiznat, že tato skupina má specifické potřeby při ubytovávání. My se naším vládním nařízením snažíme vyjít vstříc právě tomu, abychom našli ubytovací kapacity, které splní ty možnosti, aby tam lidé byli ochotni zůstat," dodal v rozhovoru ministr vnitra Vít Rakušan.

Jako problém označuje starost o ukrajinské Romy i policie a stejně jako Rakušan mluví o tom, že by měli být ubytováni v zařízeních s péčí nevládních organizací. Policie však tvrdí, že když tito lidé dostanou humanitární příspěvek, odejdou. ¨

Jednu skupinu romských běženců tvoří podle Rakušana lidé s maďarskými pasy, a ti nemají tedy nárok na pomoc jako Ukrajinci pouze s ukrajinským pasem.

To potvrzuje i primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib. "Proceduru řídí cizinecká policie podle pravidel, podle zákonů, podle vládních nařízení. Pokud oni zjistí, že ten člověk má občanství nějakého státu v Evropské unii, tak logicky nemůže dostat vízum v evropské unii," uvedl v rozhovoru Zdeněk Hřib.

Česko podle Rakušana migrační vlnu v podobě 300.000 ukrajinských běženců zvládlo tak, že nejsou potřebná stanová městečka nebo ubytování v modulárních buňkách.

"Lidé nespí na nádražích na lavičkách, lidé nespí v parcích," podotkl ministr. Zdravotní systém i sociální systém podle něho odolaly. K nouzovému stavu, který platí v Česku kvůli uprchlické krizi do konce května, Rakušan uvedl, že nyní by bylo předčasné rušit opatření, která vláda na jeho základě vydala. Debatu o případném dalším pokračování stavu nouze čeká v závěru příštího měsíce.

O strategii zvládání migrace, kterou ve středu schválila vláda, Rakušan zopakoval, že se bude doplňovat podle připomínek. Vedle odborné shody chce nad dokumentem i shodu politickou. Výbor požádal vládu o další rozpracování strategických priorit, dokument "vzal na vědomí".

VIDEO