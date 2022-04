Schvaloval ruskou invazi a přál si válku, ve které by mohl kohokoliv zabít. Kulturistu Grznára stíhá policie

Filip Grznár (FOTO: Instagram Filipa Grznára)

Policie zahájila trestní stíhání kulturisty, MMA zápasníka, fitness trenéra a youtubera Filipa Grznára za obsah videí, ve kterých vychvaloval invazi Ruska na Ukrajinu a přál si, aby byla válka i v České republice – mimo jiné proto, že v ní „může kohokoliv zabít“. Informoval o tom server novinky.cz.

„Je obviněný z přečinu podněcování k trestnému činu, za který v případě uznání viny hrozí maximálně dvouletý trest,“ uvedl podle serveru dobře informovaný zdroj.

„Chci, aby v České republice byla válka,“ říká Grznár na videu, které zveřejnil na sociální síti Instagram. „Chci, ať to Rusko už přijde na nás,“ přeje si v nahrávce s tím, že je mu úplně jedno, jestli by byl zasažen on, jeho rodina nebo kdokoliv jiný.

Ve videu hovoří také o jediné svobodě, kterou je podle něj válka, ve které člověk ví, že může kdykoliv zemřít, ale zároveň také kohokoliv zabít – s tím, že takovou svobodu si přeje.

Za nahrávky se Grznár později omluvil. Tvrdil, že je nahrál pod vlivem alkoholu a že je nemyslel vážně.

Není to však jeho první exces – v říjnu 2020 uznán vinným z násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci a ze schvalování trestného činu. Ve videu, které natočil v červnu 2017, schvaloval vraždu Roma na sídlišti v Chomutově a vyhrožoval tamním Romům vyvražděním.