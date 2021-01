VIDEO: Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková kritizovala připomínky Stanislava Křečka k romské strategii. Ten ji za to odvolal ze tří vládních rad

Monika Šimůnková (FOTO: https://www.ochrance.cz/)

Zástupkyně veřejného ochránce práv Monika Šimůnková se ohradila proti připomínkám ombudsmana Stanislava Křečka ke Strategii romské integrace na roky 2021–2030. Šimůnková podle svého vyjádření už nemůže mlčet a zásadně s připomínkami nesouhlasí a to také Křečkovi v interní mailové komunikaci oznámila. Stanislav Křeček ji za to odvolal ze tří vládních rad, kromě jiného i z Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, kde Šimůnková zastupovala Kancelář veřejného ochránce práv. Monika Šimůnková to uvedla v rozhovoru pro romskou internetovou televizi ROMEA TV.

VIDEO

"Doufala jsem, že budu minimálně v rámci kanceláře přizvána k tomu, jaké oficiální připomínky budou za naši kancelář ke strategii romské integrace dány, protože jsem jako zástupkyně veřejného ochránce práv spolu s dalšími kolegy pracovali na strategii už od jara. Dostávali jsme jednotlivá znění, průběžně jsme je konzultovali a pro mě bylo velkým překvapením, když jsem v pondělí minulý týden zjistila, jaké je definitivní znění připomínek Kanceláře veřejného ochránce práv," uvedla v rozhovoru pro ROMEA TV Monika Šimůnková.

Monika Šimůnková: "Musím jasně říci, že s připomínkami Stanislava Křečka zásadně nesouhlasím. Myslím si, že je tam uvedeno několik nepravdivých informací."

"Musím jasně říci, že s připomínkami zásadně nesouhlasím. Myslím si, že je tam uvedeno několik nepravdivých informací. Připomínka říká, že strategie je sestavena bez znalosti věci, nerealizovatelná, a uvádí se zde mnoho věcí, které jsou pro mě naprosto neobhajitelné," dodala Šimůnková.

"Minulý týden ve středu jsem vyslovila mailem interně svoje stanovisko k tomu, že s těmi připomínkami zásadně nesouhlasím, nemůžu je obhajovat a nejsou to připomínky dle mého názoru Kanceláře veřejného ochránce práv tak, jak se tato instituce během těch dvaceti let podílela na řešení romských věcí," řekla Monika Šimůnková s tím, že Stanislav Křeček jí odepsal za dva dny.

"Překvapilo ho mé stanovisko a na základě toho, že máme tedy rozdílné názory, tak s okamžitou platností ruší mé pověření, abych zastupovala Kancelář veřejného ochránce práv jak na Radě vlády pro záležitosti romské menšiny, tak na na dvou dalších radách. To je Rada vlády pro lidská práva a Rada vlády pro rovnost žen a mužů," uvedla pro ROMEA TV zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková.

"Dá se říci, že jsem byla asi potrestána za to, že jsem si dovolila vyjádřit nesouhlas s tím, k čemu jsem skutečně mlčet nemohla jako člověk, který reprezentuje instituci veřejného ochránce práv. Jako člověk, který byl zvolen, stejně jako pan ombudsman, Parlamentem České republiky, tak skutečně k tomu nemůžu mlčet," dodala Monika Šimůnková.

Monika Šimůnková: "Dá se říci, že jsem byla asi potrestána za to, že jsem si dovolila vyjádřit nesouhlas s tím, k čemu jsem skutečně mlčet nemohla jako člověk, který reprezentuje instituci veřejného ochránce práv."

Stanislava Křečka za vyjádření ke Strategii romské integrace na roky 2021–2030 již kritizovali zástupci neziskových organizací, Agentura pro sociální začleňování i členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Ti uvedli, že Křeček nezná své kompetence, k romské strategii se vyjadřuje nepravdivě a soustavně cíleně podkopává důstojnost Romů.

Odvolání Moniky Šimůnkové z poradních orgánů vlády je o to zvláštnější, že právě Stanislav Křeček na kritiku členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny reagoval prohlášením, že všichni sledujeme stejný cíl, a to začlenění romské komunity do společnosti, a přijde mu divné, že je takto osobně kritizován.

"Všichni sledujeme stejný cíl - začlenění romské komunity do společnosti. Jestliže jsem vyslovil vážné pochybnosti o tom, zda není čas zamyslet se nad efektivnější strategií, když tento koncept doposud žádné pozitivní výsledky nepřinesl, reakcí je kritika mé osoby," uvedl v reakci na kritiku Křeček v době, kdy již Šimůnkovou odvolal z vládních rad.

"Pokud už několikátá taková strategie přiznává, že se zvyšuje počet vyloučených lokalit, že naopak nestoupá počet dětí zapojených do předškolního vzdělávání, nelepší se ani počet romských žáků, kteří školu dokončí, že roste počet mladých Romů, kteří nejsou zaměstnaní, ani se na zaměstnání nepřipravují a tak dál, že se tedy přes dosud přijímané koncepce, na kterou aktuální návrh navazuje, pozitivní výsledek nedostavil, je čas zamyslet se, jestli k problému nepřistoupit jinak. A znovu musím zopakovat, že bez odhodlání samotných Romů a jejich aktivní snahy se nikam nedostaneme," kritizoval pro ČTK veřejný ochránce práv Stanislav Křeček strategii, na které se jeho vlastní kancelář dle vyjádření jeho zástupkyně sama podílela.