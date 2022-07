Předseda Pirátů Ivan Bartoš tvrdě k rasistickým výrokům starosty Poděbrad: Vyneste ho z kandidátky jak smetí!

Ivan Bartoš (FOTO: Petr Zewlakk Vrabec)

Předseda Pirátské strany Ivan Bartoš odsoudil rasistické výroky starosty Poděbrad Jaroslava Červinky a uvedl, že je nutné, aby nekandidoval v blížících se komunálních volbách. Červinka na jednání zastupitelstva naznačoval, že by chtěl střílet Romy. Vedení hnutí ve středu přijalo starostovu omluvu a dál uvedlo, že celá věc je „uzavřená záležitost“. Tento postoj však mnozí drtivě kritizují a požadují vyškrtnutí starosty z kandidátní listiny do komunálních voleb. K tomu hnutí STAN vyzvala zastřešující organizace RomanoNet, člen Československé romské unie Jaroslav Miko nebo petice aktivisty Jana Houšky.

"„Vtipkování“ o střílení menšin nemá ve společnosti co dělat. Nechápu, jak si mohl starosta Červinka vůbec myslet, že je ok něco takového vyprávět ještě na zastupitelstvu. Prý nechce trpět „nepořádek a nečistoty“. Ať se jeho strana inspiruje a z kandidátky ho vynese jak smetí," uvedl na sociální síti Twitter předseda Pirátů Ivan Bartoš a přidal piktogram s vyhozeným hákovým křížem do koše.

„Vtipkování“ o střílení menšin nemá ve společnosti co dělat. Nechápu, jak si mohl starosta Červinka vůbec myslet, že je ok něco takového vyprávět ještě na zastupitelstvu.



Prý nechce trpět „nepořádek a nečistoty“. Ať se jeho strana inspiruje a z kandidátky ho vynese jak smetí. pic.twitter.com/vTwpYTK6nx — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) July 14, 2022

Jaroslav Červinka se na konci června na jednání zastupitelstva rozpovídal o nehodě, která se měla stát v roce 2001 a policie jí prý nechtěla řešit, protože jí způsobili psi, která vlastnil Rom.

"Možná, že jsem jeden z mála nebo jediný starosta, který dostal kdysi dávno od přednosty okresního úřadu důtku, že jsem rasista. Já rozhodně nepodporuju nepřizpůsobivé a ta důtka tehdy byla docela jako velká sranda, protože jsem před příslušníkem Policie České republiky, když se řešila dopravní nehoda, kterou způsobili psi, které vlastnil romský spoluobčan. Přijel jsem, identifikoval jsem vlastníka a policie vycouvala, že to nechce řešit, protože se to týká Roma a já jsem pak pronesl tu památnou větu, že by bylo lepší je zastřelit. Policajt mi řekl, že by se neměli střílet, že ti psi za to nemůžou a já jsem pronesl, že jsem neměl na mysli ty psy. V pátek odpoledne. V pondělí jsem byl na policii a podával vysvětlení, že mám sklony k rasismu a že chci naše spoluobčany střílet tak, tak to úplně nebylo, ale bylo to tak, jako že to chci řešit a nechci trpět tyhlety věci. Nepořádek, nečistoty," řekl na jednání zastupitelstva starosta Poděbrad Jaroslav Červinka.

Výroky starosty jako nepřijatelné označila Zmocněnkyně pro lidská práva vlády ČR Klára Laurenčíková Šimáčková.

Starosta si na příhodu vzpomněl, když reagoval na příspěvky místních občanů, kteří si stěžovali na špatné soužití s jednou romskou rodinou.

Červinka se v rozhovoru pro Deník N omluvil a později zveřejnil omluvu i na sociální síti Facebook.