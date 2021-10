Koalice Spolu pro Romea.cz: Cestou k lepší integraci Romů je kvalitní vzdělání, podporujeme romská stipendia, u sociálních dávek je problém zacílení a efektivita

Petr Fiala (předseda ODS), Markéta Pekarová Adamová (předsedkyně TOP 09) a Marian Jurečka (Předseda KDU-ČSL) (FOTO: Spolu 21)

Jaké má vaše strana ve volebním programu návrhy na zlepšení integrace Romů?

Cestou k lepší integraci znevýhodněných skupin včetně Romů je kvalitní vzdělání, které je jednou z hlavních priorit koalice Spolu.

V sociálně vyloučených lokalitách je dlouhodobě volební účast nízká. Čím si to vysvětlujete?

V sociálně vyloučených lokalitách je nízká účast především důsledkem nízké informovanosti obyvatel a jejich celkovým nezájmem o politické dění. To je samozřejmě potřeba změnit.

Máte na svých kandidátkách nějaké Romky nebo Romy? Proč ano nebo proč ne?

Všechny koaliční strany jsou otevřené vše lidem bez rozdílu etnické příslušnosti.

Některé strany mluví o tzv. zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými. Souhlasíte s tím, že takový problém existuje? Jsou sociální dávky nějak masivně zneužívány? Pokud ano, v jakém finančním objemu?

Problém může být spíše v celkovém zacílení sociálních dávek a jejich celkové efektivitě.

Zajistíme zvýhodněné hypotéky na první bydlení (snížení povinné spoluúčasti, přímá pomoc státu se spoluúčastí, bonus za každé narozené dítě). Zavedeme nové standardy pro dostupné startovací a sociální bydlení.

V jaké souvislosti a koho označujete slovem nepřizpůsobiví? Pokud tento výraz nepoužíváte, zdůvodněte prosím proč?

Nepřizpůsobivý občan je takový člověk, který se svým životním postojem a chováním nepřizpůsobil a nechce přizpůsobit hodnotám a zvyklostem většinové společnosti.

Ceny nemovitostí a pronájmů neustále rostou a i pro běžné rodiny se stává bydlení nedostupné. Je řešením výstavba sociálních bytů? Budete prosazovat zákon o sociálním bydlení?

Jako koalice Spolu jsme definovali pět nejdůležitějších priorit, kterým se musí nová vláda po volbách usilovně věnovat. Dostupné bydlení patří jednoznačně mezi ně. Zajistíme zvýhodněné hypotéky na první bydlení (snížení povinné spoluúčasti, přímá pomoc státu se spoluúčastí, bonus za každé narozené dítě). Zavedeme nové standardy pro dostupné startovací a sociální bydlení.

Jakým způsobem chcete zabránit obchodu s chudobou?

Důležité je, aby tento druh obchodu přestal být pro samotné obchodníky s chudobou výhodným. Logickým řešením je proto např. zastropování příspěvků na bydlení a dostatek sociálních bytů. Obecně je třeba podporu lépe zacílit a podporu nějakým způsobem podmínit. Bez efektivního zacílení, jak je tomu dnes, to není řešení.

Ústavní soud zrušil tzv. bezdoplatkové zóny. Jaký máte na toto rozhodnutí názor? Budete prosazovat přijetí obdobného zákona v budoucnu?

Problém obchodu s chudobou by se měl řešit způsobem, který je zmíněn v předchozí odpovědi.

Uvažujete o tom, že by se uzákonila, tak jak je tomu i ve světě, povinná školní docházka do 18 let, která by zaručila, aby část dětí po základní školní docházce nekončila mimo vzdělávací systém?

Nejlepší prevencí toho, aby děti končily mimo vzdělávací systém hned po ukončení povinné školní docházky, je dostatečná motivace k dalšímu vzdělávání. Děti musí už na 2. stupni základní školy vědět, že vzdělávání a získávání nových znalostí, schopností a dovedností má opravdu smysl. Zvláště to platí právě u dětí pocházejících ze znevýhodněného prostředí. Důležité je zlepšit kvalitu výuky na druhém stupni základních škol.

Udělování stipendií romským středoškolákům a vysokoškolákům je určitě správná cesta.

Některé kraje, například Ústecký kraj, se v porovnání s ostatními kraji řadí ve vzdělanosti mezi podprůměrné. Jakým způsobem chcete zlepšit situaci v krajích, kde se dlouhodobě objevuje nižší počet absolventů středních a vysokých škol?

Jako klíčovou vidíme podporu takového vzdělávání, které je založené na individuálním přístupu k žákům. Jednou z cest je zjednodušit a zracionalizovat financování společného vzdělávání, především asistentů pedagoga. Mezi priority koalice Spolu patří i zaměřit se na regionální rozdíly v kvalitě vzdělávání. Podpoříme intervenční a rozvojové programy na pomoc regionům s podprůměrnými výsledky vzdělávání a budeme podporovat také práci s rodinami dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí či dětí s odlišným mateřským jazykem.

Jaký je váš názor na cílenou podporu vzdělání romských studentů? Konkrétně například stipendia pro romské středoškoláky nebo vysokoškoláky? Popřípadě, jak zvýšit vzdělanost Romů a Romek v České republice?

Udělování stipendií romským středoškolákům a vysokoškolákům je určitě správná cesta. Pozitivní motivace by měla přispět k tomu, aby více mladých romských studentů usilovalo o lepší budoucnost, kterou jim kvalitní vzdělání může zajistit. Už dnes máme ve společnosti řadu Romů a Romek, kteří jsou úspěšnými právníky, lékaři, hudebníky, učiteli nebo architekty. Tito lidé by měli být častěji v mediálním prostoru, aby mohli pozitivně působit na ostatní.

Jaké konkrétní kroky by se měly ve vládě během následujícího volebního období udělat, aby se stát dostatečně připravil na hrozbu další vlny koronaviru či jiné pandemie v blízké budoucnosti?

Za nejdůležitější považujeme naočkovat co nejvíce lidí a také co nejdřívější naočkování nejzranitelnějších skupin třetí dávkou. K tomu je nezbytná i účinná osvětová kampaň, dobrá informovanost obyvatel a s tím spojená schopnost účinně reagovat na dezinformace.

Jak by mělo podle vás probíhat očkování? Mělo by být například povinné? Pro všechny nebo jen pro určité profese, které běžně přicházejí do kontaktu s širší skupinou lidí?

Očkování musí být dobrovolné. Nemůžeme nikoho nutit.

Jakým způsobem chcete přistupovat k očkování v sociálně vyloučených lokalitách? Plánuje se větší osvěta k vakcinaci nebo i přímá terénní sociální práce, která by motivovala její obyvatelé se očkovat?

Jednou z cest navrhovaných koalicí Spolu je, aby očkovací týmy objížděly regiony, přímo oslovovaly nenaočkované lidi a vysvětlovaly jim význam vakcinace.