Další Rom v absurdní kauze brutálního útoku policistů v Moldavě nad Bodvou zproštěn obžaloby

Moldava nad Bodvou (FOTO: Repro SME.sk/MECEM)

Košický okresní soud 13. 5. zprostil obžaloby Roberta Rybáře, který byl spolu s dalšími Romy obžalován z křivého obvinění a křivé výpovědi proti policistům zasahujícím při brutální razii v roce 2013 v osadě v Moldavě nad Bodvou. Rozsudek je pravomocný.

Jde o druhé takové rozhodnutí poté, co okresní prokurátor v březnu ustoupil od obžaloby u pěti ze šesti obviněných. Prokurátor tak učinil po seznámení se se stanoviskem Generální prokuratury (GP) SR a přehodnocení skutkového stavu věci. Stalo se tak po verdiktu Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku ze září 2020, který vyhověl stížnosti dvou obžalovaných a přiznal jim odškodnění. O stížnosti dalších ESLP stále rozhoduje.

Prvního z obžalovaných, Leonarda Horvátha, osvobodil Okresní soud Košice I již 3. května. Jednání v případě dalších třech budou v červnu, přičemž se očekává stejný verdikt. Obžalovanou zůstává Irena M., neboť při ní prokurátor od obžaloby neustoupil.

K incidentu došlo 19. června 2013, kdy více než 60 policistů vtrhlo do romské komunity na ulici Budulovská v Moldavě nad Bodvou a fyzicky zaútočilo na přibližně 30 lidí včetně žen a dětí. "Zbytečně nám ublížili. My jsme nic neudělali. V den policejní razie k nám přišli, bez povolení šli do našich bytů a začali nás bít hlava nehlava. Jsem velmi rád, že nám soud dal za pravdu a že rozhodli tak jako rozhodli. Považuji toto rozhodnutí za správné, " uvedl tehdy právě Róbert Rybář.

Obdobně brutální útok policistů popisovalo celkem šest Romů, kteří uvedli, že je policisté bezdůvodně a brutálně bili. Podle inspekce ministerstva vnitra (MV) SR, která zásah později prověřovala, však policisté jednali v souladu se zákonem. Prokuratura následně Romy, původně v pozici poškozených, obžalovala z trestného činu. Ti vinu odmítali a celý proces vnímali jako nespravedlivý.